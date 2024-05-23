HONOR представил 4-слойную архитектуру ИИ и продвигает Google Cloud на VivaTech 2024

Международный технологический бренд HONOR дебютировал на VivaTech, одном из крупнейших в Европе технологических и инновационных мероприятий. Во время своего основного доклада компания HONOR продемонстрировала свой инновационный подход к ИИ на устройстве и представила свою новаторскую четырехслойную стратегию ИИ. Компания HONOR также объявила о предстоящих возможностях генеративного ИИ с Google Cloud, которые будут представлены на будущих смартфонах, открывая захватывающие возможности для улучшения пользовательского опыта.

«В HONOR мы твердо верим, что, объединив возможности персонализации, интуитивности и защиты конфиденциальности ИИ на устройстве, каждый может безопасно и надежно раскрыть весь потенциал ИИ, — сказал Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR Device Co., Ltd. Мы также рады продвигаться вперед с Google Cloud, используя наш объединенный опыт, чтобы раскрыть потенциал этого гибридного подхода и предоставить нашим пользователям еще более цельные возможности ИИ».

Во время основного доклада компания HONOR представила свою четырехслойную архитектуру ИИ и продемонстрировала свою стратегическую направленность на интеграцию ИИ в MagicOS. Эта четырехслойная архитектура включает в себя отдельные слои. На базовом слое ИИ для различных устройств и ОС образует основу открытой экосистемы, которая позволяет делиться вычислительными мощностями и сервисами между устройствами и операционными системами. Основываясь на этом фундаменте, слой искусственного интеллекта на уровне платформы позволяет создать персонализированную операционную систему, обеспечивающую взаимодействие человека с компьютером на основе намерений и персонализированное распределение ресурсов. На третьем слое ИИ на уровне приложений готов представить волну инновационных приложений на основе генеративного ИИ, которые произведут революцию в пользовательском опыте. Наконец, наверху слой служб Interface to Cloud-AI предоставляет пользователям легкий доступ к массивным облачным службам, уделяя при этом приоритетное внимание защите конфиденциальности, создавая действительно целостный и перспективный опыт ИИ.

В рамках MagicOS 8.0 Magic Portal является первым в отрасли пользовательским интерфейсом на основе намерений, который понимает поведение пользователей и оптимизирует сложные задачи в одноэтапные процессы. В настоящее время Magic Portal поддерживает 100 лучших приложений в семи сценариях, включая путешествия, производительность, обмен сообщениями, поиск, развлечения, покупки и социальные сети, с планами по расширению сценариев использования для обеспечения еще более бесперебойного и интеллектуального использования ИИ в будущем.

В рамках четырехслойной архитектуры компания HONOR намерена интегрировать передовые возможности Gen-AI на базе Google Cloud в свои будущие смартфоны, обещая предоставить пользователям новый уровень интеллекта и инноваций с повышенной защитой конфиденциальности.

После успешного запуска AI Motion Sensing Capture, передовой функции, которая использует искусственный интеллект для автоматического захвата быстро движущихся действий, компания HONOR также объявила, что предстоящая серия HONOR 200 поднимет мобильную фотографию на новую высоту с совершенно новым опытом портретной съемки с улучшенным искусственным интеллектом.

Серия HONOR 200 готова произвести революцию в портретной фотографии, привнеся мастерство Studio Harcourt, легендарной французской фотостудии, известной своим опытом в создании классических портретных снимков с культовыми фигурами, на каждом этапе процесса, используя технологию ИИ для воссоздания легендарного освещения и эффектов тени культовой студии.

Используя ИИ для изучения обширного набора данных портретов Studio Harcourt, серия HONOR 200 успешно разбила весь процесс портретной фотографии на девять отдельных этапов и идеально воспроизводит полный метод Studio Harcourt, обеспечивая безупречные и качественные портреты с каждым снимком.

Серия HONOR 200 будет запущена в Париже 12 июня на базе MagicOS 8.0, что еще больше укрепит приверженность HONOR демократизации технологий ИИ. Стремясь сделать ИИ более доступным для более широкой аудитории, HONOR также объявила о планах выпустить MagicOS 8.0 для устройств HONOR Magic V2 и HONOR 90, что позволит большему количеству пользователей испытать преобразующую силу ИИ.

На мероприятии компания HONOR также провела содержательную панельную дискуссию с участием уважаемого отраслевого эксперта д-ра Джастин Касселл (Justine Cassel). Обсуждение углубилось в будущее мультимодального взаимодействия, подчеркнув, как эта интеграция повышает удобство и защиту конфиденциальности для пользователей устройств.

«ИИ на устройстве может расширять возможности людей, — подчеркнул Джордж. — Устройство предлагает персонализированные рекомендации, защищая конфиденциальность пользователей, сохраняя данные на устройстве. Например, Magic Portal для HONOR гарантирует, что пользователи сохранят контроль над выбором услуг и принятием решений».

Что касается мультимодального взаимодействия, д-р Джастин Касселл отметила: «Люди живут мультимодально. Появление устройств на теле, таких как кольца и булавки, наряду с мощными смартфонами, показывает растущее удобство ИИ, интегрирующего вербальный язык и невербальные сигналы, такие как жесты и выражения лица. Это предсказывает внедрение мультимодального ИИ на телефонах».

«Ориентированная на человека философия дизайна HONOR с человеком в центре всех устройств, — предположил Джордж. — Благодаря ИИ интеграция различных устройств может объединить уникальные преимущества различных устройств в будущем. Вместо того, чтобы изучать поведение пользователей отдельно на каждом устройстве, этот подход позволяет на макроуровне унифицировать распознавание намерений пользователя, предлагая индивидуальные рекомендации и предложения».