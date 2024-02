HONOR заглядывает в будущее ИИ для смарт-устройств на MWC

На выставке MWC Barcelona 2024 Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор компании HONOR Device Co., Ltd., принял участие в панельной дискуссии вместе с лидерами отрасли. В сессии под названием «В развитии ИИ люди – главное: ключевые вопросы создания ИИ для смарт- устройств» также приняли участие Джон Хоффман (John Hoffman), генеральный директор GSMA Ltd., и Алекс Катузян (Alex Katouzian), генеральный директор группы MCX, Qualcomm Technologies, Inc. Вместе они подчеркнули важность создания устройств ИИ, которые поддерживают интуитивно понятный, ориентированный на человека опыт, обеспечивая при этом конфиденциальность пользователей.

«Мы считаем, что ИИ реконструирует операционную систему и переопределит наш будущий опыт работы со смартфонами. HONOR будет продвигать нашу стратегию ИИ, интегрируя ее с MagicOS и всеми устройствами HONOR, обеспечивая ориентированный на человека опыт, который радует наших пользователей при каждом взаимодействии с ним», – заявил Чжао, подчеркнув приверженность HONOR разработке устройств ИИ, спроектированных с учетом потребностей человека.

Опыт HONOR в области ИИ для устройств демонстрируется запуском MagicOS 8.0 на MWC, которая полностью интегрировала ИИ на уровне платформы и первый в отрасли пользовательский интерфейс на основе намерений (IUI). MagicOS 8.0 также может похвастаться Magic Portal, функцией рекомендаций ярлыков на основе намерений, которая позволяет пользователям легко переключаться между приложениями и получать доступ к службам одним перетаскиванием. Он поддерживает 100 основных приложений по всему миру.

HONOR также сотрудничал с Qualcomm, чтобы продемонстрировать использование Llama 2 с открытым исходным кодом на новом HONOR Magic6 Pro, демонстрируя мощь ИИ на устройстве даже для автономного использования.

HONOR является пионером открытой экосистемы, приглашая глобальных партнеров, таких как Qualcomm и GSMA, объединить усилия. «Поощряя открытое сотрудничество, мы создаем опыт использования ИИ на устройствах в интересах потребителей», — отметил Чжао.

«Мы хотим, чтобы людям было легко разрабатывать и внедрять инновации на наших платформах», — сказал Катузян. «Сотрудничество и открытость отлично подходят для нашей отрасли, поэтому сотрудничество Qualcomm с нашими партнерами является ключевым. Мы верим, что инновации и технологии укрепят наши партнерские отношения. Пока мы можем продолжать внедрять инновации и сотрудничать с нашими партнерами, наш потенциал поистине безграничен.

Джон Хоффман добавил, что «ИИ способен произвести революцию в любых сферах, и мы рады видеть, что такие компании, как HONOR и Qualcomm, используют технологию ИИ на устройствах для инноваций смарт-устройств, расширяя возможности людей. GSMA в сотрудничестве с HONOR также представила проектный документ «6G Terminal Vision», в котором изложено грандиозное видение развития терминалов 6G в эпоху ИИ и намечен курс будущих достижений отрасли».

По словам Чжао, нынешняя волна прорывов ИИ беспрецедентна и глубоко повлияет на интеллектуальные устройства. Стратегическая цель HONOR — перенести ИИ в MagicOS, представив первый в отрасли пользовательский интерфейс на основе намерений (IUI), включающий новое ядро, новый пользовательский интерфейс и взаимосвязанную экосистему, поддерживаемую ИИ, на устройства от смартфонов до ПК, предоставляя пользователям опыт работы с различными устройствами, приложениями и экосистемами.

«ИИ и LLM на уровне платформы позволяют HONOR легко сочетать устройства ИИ, такие как ПК с ИИ и смартфоны с ИИ, в повседневной жизни пользователей, понимая их намерения и предвосхищая их потребности», — поделился Чжао. Он добавил, что чем больше потребителей взаимодействуют с этими устройствами, тем более индивидуальным и полезным становится их опыт.

Алекс также отметил продолжающийся переход обработки ИИ от облака к персональным устройствам, включая смартфоны и ПК. «Благодаря лучшему квантованию или сокращению моделей и совместной работе с нашими партнерами, такими как HONOR, и другими отраслевыми партнерами, такими как поставщики ОС, мы сможем использовать возможности и данные [облачного ИИ] и перенести их на устройство. Потенциал роста ИИ на устройствах практически безграничен».

«ИИ не может существовать без фундамента в виде безопасности», — заявил Чжао, подчеркнув принцип HONOR PFAST в развитии ИИ — конфиденциальность, справедливость и правосудие, подотчетность, безопасность и надежность, прозрачность и контролируемость. «Мы призываем отрасль сотрудничать в области управления ИИ для обеспечения конфиденциальности и безопасности отдельных лиц», — призвал Чжао. Технология HONOR MagicGuard и полученные сертификаты защиты данных, такие как ePrivacySeal, являются ключевыми инициативами в этом начинании.

Движимый быстрыми достижениями в области искусственного интеллекта, 6G принесет захватывающие возможности, но вместе с тем и сложные задачи. HONOR и GSMA презентовали проектный документ «6G Terminal Vision» на MWC.

Этот перспективный документ, разработанный совместно с партнерами China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra и Inmarsat, описывает видение ориентированного на человека интеллектуального мира, сформированного преобразующими возможностями 6G и ИИ. В техническом документе подробно описаны девять потенциальных сценариев, пять ключевых направлений исследований и четыре типичных возможности для терминалов 6G.

С обнародованием данного проектного документа HONOR и GSMA сделали первый шаг в изучении будущего 6G. HONOR приглашает отраслевых партнеров объединить свои силы, провести совместные исследования и сплотиться для достижения промышленного консенсуса по терминалам 6G.