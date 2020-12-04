Хризотилцементные фасадные плиты «Виколор» – выбор специалистов при строительстве больниц

С начала весны в России ведется активное строительство медицинских учреждений – пандемия коронавируса COVID-19 убедительно доказала недостаточность имеющегося коечного фонда. По всей стране строятся новые корпуса больниц, развертываются временные мощности и проводится долгожданный ремонт старых зданий. В Казани как раз сейчас проводится ремонт «Центра детской онкологии, гематологии хирургии» на территории ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больницы». Для реконструкции объекта была использована продукция красноярского комбината «Волна» — хризотилцементные фасадные плиты «Виколор».

Почему выбор пал именно на этот продукт? В первую очередь – качество и безопасность отделочного материала. Фасадные плиты, изготовленные на основе хризотилового волокна, обладают классом «НГ» (негорючий), т.е. они не горят ни при каких условиях. Хризотиловое волокно теряет свои свойства при нагреве в 1500°С, что сравнимо с температурой в доменной печи. В таких условиях оно становится хрупким, но все равно не загорается – даже если облить корпус больницы бензином (температура горения 1300-1400°С), то фасадные плиты все равно защитят маленьких пациентов от огня. Между тем внешний пожар, т.е. возгорание здания снаружи, классифицируется пожарными как один из самых сложных и опасных, который влечет за собой большое количество жертв.

Фасадные плиты «Виколор» служат не менее 12 лет, сохраняя свои эксплуатационные и эстетические свойства. Они не выцветают, уверенно противостоят любым погодным условиям, устойчивы к механическим повреждениям. Также они обладают низкой тепло- и электропроводностью, а заказчик может выбрать из десятков готовых цветов и текстур. Хризотилцементная продукция широко используется в региональных и федеральных программах капитального ремонта – как за свои эксплуатационные качества, так и за доступность на рынке. Россия является мировым лидером по добыче и обработке хризотилового волокна, так что отечественная продукция выгодно отличается от синтетических аналогов по цене.

На данный момент работы по монтажу фасадных плит «Виколор» находятся в самом разгаре. Впрочем, они не продлятся долго – хризотилцементная продукция отличается простотой и скоростью установки. Ранее успешные проекты с использованием продукции комбината были реализованы в Иркутской области – в Братске и Шелехове были открыты медицинские центры для больных внебольничной пневмонией. Решение об их постройке было принято в марте нынешнего года, а красную ленту перерезали уже в первых числах декабря. Скорость и эффективность строительства была обусловлена использованием правильных строительных материалов и технологий. Фасады модульных центров были облицованы хризотилцементными плитами.

Впрочем, хризотилцементную продукцию ценят не только в России – недавно казахстанские застройщики приобрели 19 тыс.кв.м. нового продукта «Виколор-принт» для жилых комплексов «Браво» и «Сан Сити», возведенных в городе Нур-Султан. Эти фасадные плиты отличаются особой технологией нанесения рисунка – изначально они задумывались как декоративный элемент, но выход на рынок показал, что многие застройщики видят облицовочный материал как самостоятельное решение. Благодаря технологии цифровой печати рисунок на фасадных панелях сохраняет свою яркость и четкость не менее 12 лет.