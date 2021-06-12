Хризотилцементные трубы: «вечный» водопровод для надежной инфраструктуры

Общество
12 июня 2021

Водопровод и канализация – важнейшая часть коммунальной инфраструктуры. Не раз в региональной новостной ленте можно встретить заголовки, кричащие об очередной «катастрофе». Где-то прорвало трубу, ремонт затянулся и поселок остался без воды. Где-то работы ведутся так долго, что жители населенного пункта вынуждены писать многочисленные жалобы. Между тем, есть эффективное решение для большинства этих проблем, сочетающее в себе надежность, долговечность и доступность. Это хризотилцементные трубы.

В нашей стране огромное количество населенных пунктов, особенно в сельской местности, еще во времена СССР были оборудованы водопроводом из хризотилцементных труб. К примеру, в Ставропольском крае поселок имени Киров и п. Сухой Лог получают воду из Право-Егорлыкского канала, находящегося на расстоянии 36 километров. Выбор материала оказался не случайным. Хризотилцементная продукция отлично справляется с неблагоприятными погодными условиями, перепадами температур, прямыми солнечными лучами, ливнями и ветрами. Она не окисляется в процессе эксплуатации, на ней не появляются отложения солей – все эти полезные свойства приводят к тому, что хризотилцементные трубы служат по 50 лет, а чаще и дольше.
Поселковый водопровод потребовал ремонта только в 2021 году, будучи построен еще в прошлом веке. Между тем, в засушливой ставропольской степи водоснабжение представляется не только важной, но и сложной задачей. Более 2000 жителей населенных пунктов, школы, больницы и другие социально значимые учреждения окажутся в крайне стесненных условиях, как только начнутся проблемы с водой. Ремонт хризотилцементных труб требует в разы меньше времени – они не требуют сварки, а служат долго. В условиях засушливого степного климата, безжалостно жаркого летом и морозного, с постоянными ветрами зимой, гарантированно выдержать нагрузки могут немногие материалы, и хризотилцементные трубы один из них. Кстати, дополнительным преимуществом хризотилцементной продукции в степных условиях является её низкая теплопроводность. Летом труба не нагревает воду, оставляя её прохладной, а зимой сводит потери тепла к минимуму.

Хризотилцементную продукцию выбирают по всей России и в зарубежье. Так, в дагестанском Каспийске в мае нынешнего года подрядчик выбрал именно хризотилцемент. К нынешнему моменту работы уже завершены – и возвращаться к этой задаче руководству города в ближайшие десятилетия скорее всего не придется. В прошлом году целый район города Бишкека самостоятельно выбрал именно хризотилцементные материалы для создания водопровода и канализации, которой там не было последние 20 лет. Да и что говорить, в Ирландии на данный момент работает более пяти тысяч километров асбестовых труб, проложенных еще в середине прошлого века. Не смотря на свой почтенный возраст, многие участки до сих пор находятся в эксплуатации, обходясь без ремонта долгие десятилетия.

Хризотилцементная продукция не просто позволяет быстро и качественно построить водопровод – она гарантирует длительную эксплуатацию без проблем, ежегодного ремонта и дорогостоящей замены участков магистрали. Доступность данных труб на отечественном рынке прочно удерживает их в категории «народных» строительных материалов. Причиной этого являются лидирующие позиции России в мире в области добычи и производства продукции на основе хризотилового волокна.VKOdnoklassnikiFacebookTwitter

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