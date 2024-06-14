HTX вошла в топ-4 бирж по ликвидности

Kaiko, ведущий поставщик данных о рынке криптовалют, опубликовал свой отчет о ликвидности бирж за 2 квартал 2024 года. Среди 43 основных централизованных бирж, отслеживаемых в отчете, HTX получила рейтинг AA и заняла четвертое место по ликвидности со средним объемом торгов в $60,5 миллиарда.

В отчете Kaiko была проанализирована ликвидность бирж по пяти ключевым показателям: объему торгов, вкладу в объем торгов, глубине рынка (+/-1), коэффициенту отклонений (CV) и качеству рынка. В ответ на этот отчет HTX заявила, что платформа по-прежнему будет уделять приоритетное внимание безопасности и соблюдению регуляторных требований, поскольку она продолжает расширять свое присутствие по всему миру.

При выборе и размещении в листинг новых активов платформа нацелена на выявление новых криптовалют и качественных активов в различных секторах, включая сектора мемов, искусственного интеллекта, публичные блокчейны, Уровень 2 и другие. Данные за 1 квартал 2024 года показывают, что HTX уже представила у себя 59 новых криптовалют, причем почти половина из них показывает рост цены более чем на 1000% по сравнению с первоначальным уровнем. Возглавляет список лидеров WIF, мем-проект на блокчейне Solana, который может похвастаться поразительным ростом на 12 039%.

Кроме того, по состоянию на 1 июня 2024 года HTX провела 20 аудитов активов. Последние данные подтвержденных резервов на основе дерева Меркла выглядят следующим образом: 100% для USDT (баланс кошелька HTX: 610 174 986), 100% для BTC (баланс кошелька HTX: 25 735), 101% для ETH (баланс кошелька HTX: 92 631), 105% для HTX (баланс кошелька HTX: 360 938 524 569 165), и 105% для TRX (баланс кошелька HTX: 9 754 300 787). Данные для USDT и ETH уже включают stUSDT и stETH.

Также следует отметить недавнее создание Народного Комитета HTX DAO, которое привлекло широкое внимание как со стороны рынка в целом, так и со стороны сообщества. Созданный чуть более месяца назад, этот комитет быстро укрепил свои позиции в качестве ключевой движущей силы сообщества. Народный Комитет HTX DAO, призванный отстаивать интересы сообщества, возглавляет продолжающийся переход HTX к большей децентрализации и демократичной автономии.

Justin Sun, член Глобального Консультативного Совета HTX, поделился в социальных сетях следующими соображениями: 1. HTX демонстрирует исключительно высокие результаты в размещении в листинг новых активов, а криптовалюты, демонстрирующие 10-кратный потенциальный рост цен, стабильно появляются на платформе каждую неделю. (2) В течение последних 6 месяцев биржа испытывала постоянный чистый приток капитала, и Justin Sun рассматривает эту тенденцию как убедительное свидетельство высокой удовлетворенности пользователей сервисами HTX. (3) Прибыльность платформы выросла более чем на 100%, что привело к реализации инициатив по обратному выкупу.

Бизнес-представитель HTX и старший инвестиционный аналитик, @HTX_liuyego, подчеркнул, что отчет Kaiko является заслуженным одобрением HTX. После преодоления сложного периода это одобрение не только укрепляет уверенность HTX в своем будущем развитии, но и укрепляет чувство уверенности внутри команды.

HTX будет придерживаться строгих критериев размещения в листинг новых активов под наблюдением высококвалифицированной команды по отбору проектов. Jusnin Sun, член Глобального Консультативного Совета HTX, является одним из таких экспертов, участвующих в этом тщательном процессе отбора. HTX стремится к признанию ее в качестве передовой платформы цифровых активов премиум-класса.

HTX приняла во внимание отзывы пользователей и внесла значительные изменения для улучшения общего пользовательского опыта при использовании ими различных продуктов и сервисов. Одной из заметных проблем являлся ранее сложный процесс вывода средств, которая теперь успешно решена. Более того, HTX перешла от ее прежней сложности к более удобному для пользователей подходу при разработке мероприятий платформы.

Платформа по-прежнему нацелена на расширение глубины, чтобы привлечь больше авторитетных маркет-мейкеров и брокерских команд, тем самым предоставляя пользователям бесперебойный опыт торговли.

После хакерского инцидента в прошлом году, HTX предприняла конкретные шаги по повышению своей безопасности. Что касается аппаратного обеспечения, платформа сотрудничает с известной международной фирмой в области безопасности — FearOff, чтобы укрепить свою инфраструктуру безопасности. Что касается программного обеспечения, HTX взяла на себя твердое обязательство обеспечить 100%-ную защиту средств своих пользователей.