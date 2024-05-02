HTX запустила программу KOL в русскоязычных регионах 

Технологии
2 мая 2024

HTX запустила первый раунд набора в программу KOL сообщества HTX в русскоязычных регионах. Эта инициатива направлена на привлечение крипто-инфлюенсеров, одновременно способствуя росту сообщества KOL для HTX в сфере криптовалют в русскоязычных регионах. Этот план набора, являющийся частью глобальной стратегии расширения HTX, призван значительно укрепить присутствие и влияние HTX в русскоязычном сообществе.

Согласно официальному объявлению HTX, период набора продлится с 30 апреля до  30 июля 2024 года. Условия для участия в программе KOL: владельцы сообществ в Telegram/LINE/Discord с числом участников/подписчиков не менее 200 в каждом, или активные в 10 криптогруппах; владельцы аккаунтов в соцсетях, в таких как X (Twitter)/YouTube/TikTok/Facebook, с не менее 500 фолловеров/подписчиков в каждом; активные в сфере блокчейн-индустрии, понимающие бренд HTX и наши ценности, и готовые расти вместе с HTX.

HTX стремится создать надежную команду русскоязычных KOL с помощью этой рекрутинговой кампании. Участвуя в таких мероприятиях, как обучение пользователей платформы и развитие сообщества, HTX стремится продвигать свою философию обслуживания и преимущества продукта, что в конечном итоге повышает осведомленность пользователей о платформе и доверие к ней. В то же время HTX также будет оказывать полную поддержку и поощрять таких KOL.  

HTX подчеркивает важность российского рынка, учитывая его обширную базу пользователей и постоянно растущий спрос со стороны пользователей. Признавая это, HTX стремится установить прочные связи с русскоязычным сообществом, используя опыт и социальное влияние KOL, тем самым еще больше стимулируя развитие рынка в регионе. Кроме того, эти KOL станут ценными партнерами, активно участвующими в глобальной стратегии расширения HTX.

Основанная в 2013 году, HTX превратилась из биржи виртуальных активов во всеобъемлющую блокчейн-экосистему бизнеса, охватывающую торговлю цифровыми активами, производные финансовые инструменты, кошельки, исследования, инвестиции, инкубацию и другие виды бизнеса.

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