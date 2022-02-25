Huawei анонсирует на MWC 2022 новый ЦОД с низким уровнем углеродных выбросов

Мир
25 февраля 2022

Во всем мире все больше внимания уделяется обеспечению углеродной нейтральности. Это приводит к росту спроса на низкоуглеродные и экологичные центры обработки данных. На предстоящей выставке MWC 2022, которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания), ведущий мировой производитель решений для цифровой инфраструктуры Huawei представит свое энергоэффективное сборное модульное решение для ЦОД.

Для решения проблем, с которыми сталкиваются традиционные центры обработки данных, компания Huawei прибегла к концепции проектирования «модуль + интеллект», трансформировав архитектуру, систему охлаждения, процессы эксплуатации и технического обслуживания, а также систему энергоснабжения. Результатом стало создание экологичных, интеллектуальных и безопасных центров обработки данных следующего поколения. Разработки Huawei широко используются при возведении экологически чистых центров обработки данных с низким уровнем выбросов углерода для операторов связи, которые стремятся достигнуть целей углеродной нейтральности и оптимизировать производительность обработки данных.

Создание центров обработки данных поколения в четыре этапа 

Быстрый рост сферы цифровых услуг ведет к расширению инфраструктуры и усложнению архитектуры центров обработки данных. Их строительство, развертывание, эксплуатация, техническое обслуживание и управление становятся все более трудоемкими и отнимают много времени. Отраслевые компании недовольны долгими сроками строительства, высоким энергопотреблением, сложностями с эксплуатацией и обслуживанием, а также низким уровнем надежности традиционных решений для центров обработки данных.

Сборный модульный центр обработки данных представляет собой идеальное решение. Сборка в стиле конструктора LEGO подразумевает гибкий подход к функциональной «начинке» ЦОД. Сроки строительства и ввода в эксплуатацию таких центров обработки данных сокращаются, что приводит к сокращению затрат. Новое решение подходит для крупных центров обработки данных, где часто требуется масштабирование инфраструктуры, особенно в центрах обработки данных операторов связи.

Компания Huawei представляет четыре этапа для планирования, строительства и управления интеллектуальными экологически чистыми центрами обработки данных следующего поколения: трансформация архитектуры, трансформация системы охлаждения, трансформация процессов эксплуатации и технического обслуживания, а также трансформация системы энергоснабжения.

1.  Трансформация архитектуры: в настоящее время сборные модульные центры обработки данных уже стали отраслевым стандартом. Производство сборных модулей упрощает процесс доставки, сокращая цикл с более чем 18 месяцев до менее чем шести месяцев. Это отвечает современным требованиям к быстрому коммерческому запуску. Сборный модульный ЦОД производства компании Huawei обладает коэффициентом сборки 97%. При его возведении не производится жидких, газообразных и твердых отходов. Уровень потребления воды и количество отходов при строительстве уменьшаются на 80%, коэффициент использования превышает 80%, а выбросы углерода при строительстве сокращаются на 90%. Таким образом удается обеспечить экологичность строительства на протяжении всего жизненного цикла.

2.  Трансформация системы охлаждения: в любом центре обработки данных большую часть электроэнергии потребляет система охлаждения, поэтому именно с ней связано применение передовых технологий для энергосбережения и сокращения выбросов. Новые разработки компании Huawei — цифровая технология охлаждения iCooling и система непрямого испарительного охлаждения с использованием источников естественного охлаждения — снижают значение эффективности использования энергии (PUE) центров обработки данных на 8–15%.

3.  Трансформация процессов эксплуатации и технического обслуживания: при создании сборных модульных центров обработки данных компания Huawei предусмотрела их автономную эксплуатацию и техническое обслуживание. Уникальная система позволяет сократить соответствующие расходы примерно на 35%. Кроме того, усовершенствованная система интеллектуального управления емкостью активов улучшает использование ресурсов почти на 20%.

4.  Трансформация системы энергоснабжения: в условиях растущего спроса на услуги в центрах обработки данных следующего поколения необходимо использовать стандартизированные и модульные конструкции для обеспечения надежности и стабильности работы центров. В связи с этим для питания и охлаждения основных устройств применяются проектные решения N+1, N+X или даже 2N, позволяющие достичь более высокого уровня безопасности. В основе решения Huawei для сборных модульных центров обработки данных лежат принципы «больше кремния, меньше меди» и «больше литиевых батарей, меньше свинцово-кислотных». Стабильность работы таких центров обеспечивается за счет профилактического обслуживания с использованием технологий искусственного интеллекта. В сочетании с высокоплотными и высокопроизводительными ИБП, управлением каналами связи, системами электроснабжения и распределения появляется возможность перейти от пассивного обслуживания к проактивному. Вышеуказанные меры обеспечивают непрерывную и стабильную работу центров обработки данных. Для получения более подробной информации о сборных модульных решениях для центров обработки данных производства Huawei посетите стенд компании: 1H50, FIRA GRANT VIA Hall 1. Выставка работает с 28 февраля по 3 марта. Кроме того, 1 марта пройдет саммит Huawei Digital Power Summit. Политики, лидеры отрасли и эксперты обсудят тенденции развития экологически чистых и низкоуглеродных сетей, инновационные технологии и передовой опыт.

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