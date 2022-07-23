Huawei: формировать более интеллектуальные и экологичные финансы вместе

20 июля в выставочном центре Sands Expo and Convention Centre официально начинается трехдневный форум Huawei Intelligent Finance Summit 2022. В этом форуме, посвященном теме «Формирование более интеллектуальных, экологичных финансов», принимают участие ведущие фигуры финансовой отрасли, лидеры общественного мнения, научные эксперты и специалисты по инновациям из более чем 30 стран мира, чтобы обсудить перспективы будущего развития финансовой отрасли и пути совместного построения более интеллектуальных и экологичных финансовых систем.

Компания Huawei предложила три основных элемента для достижения конкурентоспособности в финансовой отрасли после наступления эры суперцифровизации

По мере развития полностью взаимосвязанного интеллектуального мира как экономика, так и общество переходят к двум основным тенденциям: цифровизации и устойчивому развитию. В условиях изменения сценариев финансового обслуживания и бизнес-моделей в цифровую эпоху финансовая отрасль видит растущий спрос на быстрые бизнес-инновации и высочайшее качество обслуживания клиентов, что еще больше ускоряет темпы ее преобразований. Чтобы справиться со сложным и динамичным характером цифровой трансформации, необходимо, чтобы финансовая отрасль восстановила свою ключевую конкурентоспособность в эпоху цифровых технологий для реализации концепции интеллектуального финансирования.

«Улучшение связей, повышение интеллектуальности и увеличение числа способов применения являются ключом к повышению конкурентоспособности цифровых финансов, — отметил президент компании Huawei Enterprise BG Райан Дин (Ryan Ding), — Следуя концепции совместного создания, совместного использования и взаимовыгодного участия, мы вместе с нашими клиентами и партнерами работаем над поиском пути к формированию более рационального, экологичного финансирования и совместному созданию новой дополнительной ценности».

Компания Huawei объявила о трех стратегических инициативах, направленных на цифровизацию финансовой отрасли в новую эпоху.

Глава компании Huawei Global Digital Finance Джейсон Цао заявил в своей речи следующее: «Технологии, особенно связь и интеллект, продолжают стимулировать развитие финансовой отрасли. В 2022 году мы официально вступили в эпоху ZFLOPS для вычислительных мощностей на основе искусственного интеллекта (ИИ). С развитием искусственного интеллекта мы будем внедрять сверхперсонализацию. К 2025 году более 100 миллиардов физических подключений обеспечат финансовые услуги для «вещей». В будущем смарт-контракт обеспечит возможность принятия интеллектуальных решений по всему миру. Новые модели обслуживания и продукты будут появляться один за другим. Однако сквозное взаимодействие с конечными пользователями, обработка больших данных в режиме реального времени, а также эксплуатация и техническое обслуживание более сложных сетей и многооблачных сред — это новые вызовы для финансовой отрасли. Нас ждут как возможности, так и с трудности».

Для создания более рационального и экологичного финансирования на основе более тесных связей, более глубокого интеллекта и новых способов применения компания Huawei объявила в ходе форума о трех стратегических инициативах для финансового сектора.

Интеллектуальные решения для повышения уровня вовлеченности клиентов; платформа обработки данных и интеллектуальная конвергентная платформа для создания возможностей обработки данных в режиме реального времени; гибридная мультиоблачная архитектура, облегчающая межоблачное управление и повышающая гибкость сервисов. Экологичность: автономная цифровая инфраструктура, помогающая финансовым учреждениям достигать высокой эффективности, доступности и производительности, а также облегчающая сотрудничество в сфере многотехнологических, разнородных и гибридных многооблачных применений. Совместными усилиями: создание глобальной платформы экосистемного сотрудничества и выдвижение трех усовершенствованных инициатив для программы глобального финансового партнерства Financial Partner Go Global Program 2.0 (FPGGP): привлечение большего числа партнеров к разработке комплексных решений; распространение деятельности FPGPP на глобальных консалтинговых и сервисных партнеров; привлечение местных партнеров по продажам и услугам для реализации решений FPGPP на местном уровне.

Работа с клиентами и партнерами по всему миру, формирование более рациональной и экологичной финансовой системы

В ходе форума компании Huawei и DBS объявили о создании презентации инноваций на выставке DBS Newton Green.

Кроме того, компания Huawei подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) с банком OCBC Bank в целях активизации процесса цифровой трансформации банка в Юго-Восточной Азии и регионе Большого залива в рамках трех ключевых инициатив: создание экологически чистых филиалов и зданий с использованием интеллектуального Интернета вещей (IoT); внедрение инноваций в сфере информатики и искусственного интеллекта и ускорение процесса внедрения облачных технологий.

В то же время компания Huawei выпустила решение Digital Banking 2.0 с использованием открытой платформы Temenos. Данное решение поддерживает быстрый запуск цифровых банков и помогает крупным банкам ускорить процесс их модернизации в облачных средах. Это значительно повышает эффективность внедрения и степень удовлетворенности клиентов.

В ближайшие дни Компания Huawei подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с несколькими финансовыми учреждениями и представит широкий спектр продуктов и решений, разработанных совместно с партнерами и охватывающих различные бизнес-сценарии.