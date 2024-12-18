HUAWEI FreeBuds Pro 4: HUAWEI SOUND поднимает флагмана TWS на новые высоты 

Группа Huawei Consumer Business Group (CBG) представила свои первые наушники TWS под брендом HUAWEI SOUND, HUAWEI FreeBuds Pro 4, на презентации флагманских продуктов HUAWEI в Дубае 12 декабря.

Вдохновляясь классическим дизайном и приверженностью Huawei к аудиоинновациям, HUAWEI FreeBuds Pro 4 стремится «поймать звук», обеспечивая безупречное, чистое и захватывающее прослушивание. Наушники оснащены мощным оборудованием, включая Dual-driver True Sound, и запатентованными алгоритмами для обеспечения стабильных и четких звонков с эффективным устранением фонового шума.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 оснащены технологией Dual-driver True Sound, работающей с Digital Cross-Over, чтобы обеспечить богатый, аутентичный звук. Двойная независимая система вывода звука точно распределяет аудиосигналы для каждого драйвера, в то время как 11-миллиметровый динамический драйвер с четырьмя магнитами обеспечивает стабильное и точное воспроизведение звука в режиме реального времени. Благодаря технологии Polar Code и запатентованному кодеку Huawei L2HC 4.0, наушники обеспечивают передачу аудио без потерь 2,3 Мбит/с, поддерживая звук с высоким разрешением 48 кГц/24 бит. Пользователи могут выбирать между профессионально настроенными режимами эквалайзера, включая «классический» и «сбалансированный», чтобы точно воссоздать суть живой музыки.

Оснащенные алгоритмом шумоподавления ИИ Huawei, наушники устраняют до 100 дБ внешнего шума при звонке. Система четырех микрофонов в сочетании с алгоритмом многоканальной глубокой нейронной сети (DNN) точно отличает человеческие голоса от звуков окружающей среды. Будь то на концертах, спортивных мероприятиях или в кафе, система интеллектуально выделяет ваш голос. Элементы управления движением головы позволяют отвечать на звонки и отклонять их посредством кивания или качания головой.

Насадки наушников Shape-Memory Foam обеспечивают на 30% улучшенное снижение шума по сравнению с предыдущим поколением. Технолгия Intelligent Dynamic ANC генерирует индивидуальные параметры шумоподавления на основе среды в реальном времени для чистого иммерсивного прослушивания.

Дизайн Spectrum Silver Strings доступен в черном, белом и освежающем зеленом цветах. Каждый вкладыш имеет тщательное 6-слойное защитное лаковое покрытие с золотой эмблемой HUAWEI SOUND на его поверхности, что означает флагманское качество.