Huawei-IUCN Tech4Nature объявила о новом этапе проекта по защите коралловых рифов

Компания Huawei Mauritius, Международный союз охраны природы (IUCN) и Общество EcoMode объявили о начале нового этапа проекта Tech4Nature на Маврикии по изучению репродуктивного успеха видов на восстановленном участке рифа на Маврикии.

Новый этап непосредственно последовал за одним из ключевых этапов проекта, достигнутых в июне, в ходе которого партнеры при поддержке местного сообщества успешно пересадили 25 000 фрагментов кораллов, выращенных в коралловых питомниках, на деградировавшую зону рифовой экосистемы в Пуэнт-о-Фей, участок площадью 20 км2 у восточного побережья Маврикия. Подобный проект является одним из первых в западной части Индийского океана.

«Я высоко оцениваю реализацию инициативы Tech4Nature. Наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году мы могли сотрудничать над оздоровлением океана, способного поддерживать природу и людей», – сказал достопочтенный Судхир Маудху, министр голубой экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Маврикия. «При поддержке инициативы Tech4Nature, компании Huawei и ее партнеров, мы с нетерпением ожидаем дальнейших действий по восстановлению биоразнообразия океана и прибрежных районов для будущих поколений».

Для мониторинга подвижности видов на участке восстановления коралловых рифов и определения факторов, препятствующих репродуктивному успеху, были использованы камеры, GPS-приемники, 4 G и облачные системы. На втором этапе проекта будет использоваться анализ данных на основе ИИ для принятия решений по охране природы, поддержки исследований морских биологов и информирования общественности о важности сохранения и восстановления рифов.

«Данный проект поможет нам получить больше информации для управления и регулирования общественного пользования, – сказал Надим Назураллы, президент EcoMode Society. Кроме того, он приблизит охрану биоразнообразия к широкой общественности, поскольку видеоролики и другие материалы планируются распространяться через мобильное приложение. В сотрудничестве с IUCN и Huawei этот проект позволяет нам сделать качественный скачок за счет внедрения новых технологий в сфере мониторинга и сохранения видов».

Лагуна площадью 243 км², образованная 150-километровой системой окаймляющих кораллов, является домом для разнообразного множества водных организмов, в том числе 61 вида макроводорослей, 110 видов кораллов, 132 видов рыб и многих эндемичных видов. Однако система рифов сталкивается с многочисленными угрозами, включая чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и изменение состава морской воды в результате удаления мангровых зарослей и водорослей. Изменение климата привело к повышению уровня океана, более экстремальным штормам и повышению температуры воды. Усилия по восстановлению коралловых рифов могут повысить устойчивость к изменению климата за счет защиты прибрежных районов от эрозии и смягчения последствий повышения уровня океана.

Будучи малым островным развивающимся государством (МОРАГ), Маврикий в значительной степени опирается на свои ресурсы коралловых рифов, особенно на рыболовецкие и туристические отрасли. На туризм приходится около 8% ВВП островной страны и 10% занятости. Разведение кораллов для восстановления деградировавших рифов набирает обороты на Маврикии, при этом используется относительно новая методика микрофрагментации, при которой мелкие коралловые фрагменты высаживаются в питомниках из бетонных блоков, оцинкованных конструкций и естественных базальтовых скал, способствующих росту кораллов.

Ранний мониторинг на участке восстановления показал рост местного биоразнообразия, и еще 1890 фрагментов кораллов в настоящее время выращиваются в коралловом питомнике для расширения площади восстановления. По мере признания объекта морским заповедником, содержащимся на частных взносах, ускоряется процесс оживления биоразнообразия в экосистеме рифов с использованием технологий и партнерских отношений.

«Сотрудничество между государственными учреждениями и частным сектором все более необходимо для определения успеха перед лицом сложных экологических проблем», – сказал Джеймс Хардкасл, руководитель группы охраняемых и заповедных территорий МСОП. «У нас есть возможность воспользоваться технологическими новшествами и интегрировать их в меры по сохранению наших экосистем. Данный проект показывает, как с помощью сотрудничества и интеграции можно остановить утрату биоразнообразия».

«Проект является первой инвестицией в Маврикий после множества успешных разработок по защите различных видов и природных пространств в разных странах с использованием передовых технологий, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и средства сетевого взаимодействия», – сказал Чжэн Куи, генеральный директор Huawei Mauritius. «Роль технологической отрасли в решении этой задачи является ключевой, но поставленные цели могут быть достигнуты только благодаря сотрудничеству со стратегическими и целеустремленными партнерами».

Есть надежда, что этот проект можно будет повторить в других районах Маврикия, сбалансировав потребности туризма и охраны природы. Поскольку до 50% коралловых рифов по всему миру разрушены или деградировали, успех проекта на сегодняшний день демонстрирует ценность дальнейших крупномасштабных усилий по восстановлению коралловых рифов при поддержке цифровых технологий.