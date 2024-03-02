Huawei NeoSight: легкая конвергентная система управления нового поколения для коммерции

Технологии
2 марта 2024

На выставке MWC Barcelona 2024 Дэвид Ши (David Shi), вице-президент по маркетингу и продаже решений ИКТ Huawei, представил NeoSight — облегченную конвергентную систему управления нового поколения, предназначенную для коммерческого рынка. NeoSight предоставляет комплексный, облегченный, упрощенный и централизованный опыт эксплуатации и технического обслуживания для малого и среднего бизнеса. 

David Shi, Vice President of Huawei ICT Marketing & Solution Sales, unveiled NeoSight

По мере того, как интеллектуальная трансформация продолжает набирать обороты в различных отраслях промышленности по всему миру, малые и средние предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами, включая изолированные системы, трудности в поиске неисправностей и задержки в устранении неисправностей. Чтобы решить эти проблемы, компания Huawei запустила NeoSight, облегченную конвергентную систему управления следующего поколения с несколькими преимуществами.

Полная визуализация: Технология цифровых двойников реализована для автоматического восстановления и компоновки полной топологии без ручного вмешательства, что позволяет использовать «из коробки» и визуализировать все соединения терминалов.

Интеллектуальный помощник: Помощник eMaster AI автоматически отслеживает пути неисправностей и первопричины. Это упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание и повышает эффективность диагностики.

Мобильная эксплуатация и техническое обслуживание: Приложение eFly автоматически подключается, чтобы обеспечить удаленное сотрудничество с партнерами по обслуживанию и реализовать эффективную эксплуатацию и техническое обслуживание.           

Ли Шэн (Li Sheng), генеральный директор подразделения O&M System Solution компании Huawei, подчеркнул важность эксплуатации и технического обслуживания как важнейшего процесса, гарантирующего стабильную, эффективную и безопасную сервисную деятельность. NeoSight стремится тесно сотрудничать с партнерами по экосистеме премиум-класса, чтобы способствовать открытому сотрудничеству и постоянным инновациям в различных отраслях и зарекомендовать себя как самую надежную централизованную систему управления эксплуатацией и техническим обслуживанием, способствующую интеллектуальной трансформации.

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