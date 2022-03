В ходе Всемирного мобильного конгресса 2022 года (MWC 2022) вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных Стивен Чжао (Steven Zhao) выступил с программной речью под названием «Быстрый переход к цифровым технологиям с помощью интеллектуальной облачной сети» (Go Digital Faster with the Intelligent Cloud-Network) на конференции IP Club Carnival. Г-н Чжао отметил, что сквозное интеллектуальное облачное сетевое решение компании Huawei отвечает всем современным требованиям и ожиданиям клиентов. За счет усовершенствований в трех основных доменах — CloudCampus 3.0, CloudWAN 3.0 и CloudFabric 3.0 — новая разработка компании может непрерывно обеспечивать вычислительные мощности коммерческих предприятий и открывает им доступ к множеству интеллектуальных возможностей, тем самым ускоряя цифровую трансформацию в различных отраслях.

Г-н Чжао отметил, что IP-сети с их соединяющими функциями являются краеугольным камнем подобной цифровой трансформации. По мере того как цифровая трансформация в коммерческом секторе набирает обороты, при использовании IP-сетей начинают возникать проблемы. В частности, мы наблюдаем взрывной рост подключений к IoT-терминалам, что создает огромную нагрузку на ручные операции и техническое обслуживание. Кроме того, растет количество офисных и производственных сценариев, предъявляются более высокие требования к соглашениям об уровне сетевых услуг (SLA), а форма и содержание самих услуг часто и быстро меняются для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов. По этим причинам IP-сети должны идти в ногу с облачными сервисами для ускорения процесса предоставления услуг и внесения изменений.

В свете вышесказанного компания Huawei обновила свое интеллектуальное облачное сетевое решение, добавив совершенно новые компоненты на случай его использования в следующих трех сценариях.

Решение сетевой архитектуры центра обработки данных CloudFabric 3.0 для создания гиперконвергентной DCN отличается быстротой и надежностью и идеально подходит для развертывания дата-центров со значительными вычислительными мощностями. В рамках этого многофункционального решения поставляется уникальная сеть с автономным управлением уровня L3.5, которая необходима для перехода от корпоративных центров обработки данных к мультиоблачным и мультицентровым средам. Еще одним преимуществом этого решения являются совершенно новые многоадресные коммутаторы высокой доступности (HAM) для центров обработки данных. Они отличаются надежностью, малой задержкой и высокой пропускной способностью, облегчая развертывание стабильно работающих физических сетей.

Решение CloudWAN 3.0 предназначено для создания гибких, надежных и интеллектуальных сетей WAN и способно обеспечить неограниченные вычислительные мощности в границах покрытия. Это перспективное решение настраивается и запускается по щелчку мыши. Более того, с его помощью можно обеспечить единую сеть для всех видов сервисов, что значительно снижает капитальные затраты, а встроенный функционал эксплуатации и обслуживания значительно повышает эффективность использования. При этом новый интеллектуальный универсальный маршрутизатор NetEngine 8000 F8 отлично подходит для целей клиентов из финансовой, энергетической, транспортной, провайдерской и других отраслей. С его помощью можно повысить надежность глобальной сети и полностью удовлетворить различные требования к обслуживанию.

В основе решения CloudCampus 3.0 лежат инновации в области WLAN, LAN Switch и SD-WAN. В комплекте поставляется ряд новых продуктов: точки доступа AirEngine 6761, коммутаторы CloudEngine S8700 и маршрутизаторы NetEngine AR6710. CloudCampus 3.0 предлагает предприятиям доступ в формате «300 Мбит/с везде», удваивая эффективность использования облачной среды. Благодаря своим преимуществам CloudCampus 3.0 подходит для использования в таких отраслях, как образование, здравоохранение, финансы и энергетика, помогая предприятиям сократить время выхода на рынок и повысить операционную эффективность.

Интеллектуальное облачное сетевое решение Huawei успешно используется в сфере образования, транспорта, финансов, энергетики и других отраслях более чем в 140 странах. В будущем Huawei продолжит тесное сотрудничество с клиентами и партнерами по всему миру, увеличит количество сценариев использования продукции компании и продолжит работу над повышением конкурентоспособности интеллектуальных облачных сетей. Таким образом, компания Huawei ставит своей целью укрепление цифровых основ и ускорение цифровой трансформации во всех отраслях. Выставка MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1.