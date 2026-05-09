Для защиты на мазутном берегу: волонтёрам в Туапсе передали партию респираторов

После разлива нефти под Туапсе на очистку побережья вышли сотни волонтеров. Они собирают пропитанный мазутом песок, очищают камни, помогают пострадавшим птицам и животным. Работы ведутся ежедневно и часто занимают по несколько часов — в условиях резкого запаха топлива и загрязненного воздуха.



Одной из главных проблем на местах остается нехватка средств индивидуальной защиты. Многие добровольцы работают в обычных медицинских масках или тканевых повязках, которые не защищают от паров нефтепродуктов. По их словам, к концу дня появляются кашель, головная боль и раздражение слизистых.

Волонтерские штабы регулярно отмечают, что респираторы остаются одной из самых востребованных позиций, особенно на наиболее загрязненных участках побережья.

Часть этой потребности удалось закрыть за счет гуманитарной поставки: в регион направили партию респираторов класса FFP3 — они рассчитаны на работу в условиях повышенной концентрации вредных веществ и позволяют снизить нагрузку на дыхательную систему.

Партию из 2200 респираторов сформировал производитель ООО «Кронус» (г. Екатеринбург). Компания занимается производством средств индивидуальной защиты. Благотворительную перевозку до Туапсе обеспечили «Деловые Линии».

Распределение респираторов координируется совместно с волонтёрскими группами — средства направляются в бригады, работающие на побережье.

По словам участников, такие поставки позволяют продолжать работы и делают их безопаснее для людей, которые ежедневно выходят на очистку побережья.