В рамках конференции HUAWEI CONNECT 2023 подразделением Huawei Electric Power Digitalization BU проведен саммит «Процветание с помощью цифровых технологий и ускорение развития интеллектуальной электроэнергетики». Дэвид Сун (David Sun), генеральный директор подразделения Electric Power Digitalization BU, открыл свой доклад размышлениями о том, как отрасль может справиться с новыми нагрузками на энергосистему, вызванными стремительным развитием новых технологий в энергетике. Он начал с заявления о необходимости систематического развития ключевых функциональных возможностей. Переход к цифровой трансформации в производственных отношениях (со смещением акцентов на осведомленность, организацию и талант), повышение цифровой производительности (вычислительных и передающих систем), а также инновации в архитектурных моделях экосистемы — все это может способствовать интеллектуальной эволюции энергосистемы.

Announcement of PLN and Huawei joint innovation & talent development program

Далее господин Сун высказал мысль, что для цифровой трансформации электроэнергетики необходима вычислительная система с продуманной архитектурой и предоставляемыми по запросу, точными и безопасными сетевыми соединениями. Таким образом можно обеспечить интеллектуальные вычисления и гибкое реагирование в режиме реального времени. Он подчеркнул, что в эпоху цифровых технологий нам необходима открытая экономическая модель Коста-Рики, чтобы сделать достижения отрасли и трансграничные возможности доступными для пользователей. Компания Huawei намерена сосредоточить усилия на своей области знаний, продолжить свои передовые технологические разработки и сотрудничать с отраслевыми компаниями, интеграторами и партнерами, чтобы помочь электроэнергетике успешно перейти на цифровые технологии.

Компания State Grid Shaanxi совместно с Huawei и 28 партнерами приступила к созданию цифровых распределительных сетей. Чжан Жэньчжоу (Zhang Genzhou), директор по информационным технологиям компании State Grid Shaanxi, рассказал об успехах, достигнутых в ходе реализации проекта компании.

State Grid Jiangsu в настоящее время использует мощную вычислительную систему. Опираясь на вычислительную платформу Huawei и модели Pangu, компания внедрила ряд интеллектуальных методов разработки и применения в сфере электроэнергетики, — рассказал Вэй Лэй (Wei Lei), директор по переходу на цифровые технологии.

Launch of Huawei’s global intelligent electric power showcases

Чем выше потребность в вычислительной мощности, тем более надежной должна быть инфраструктура передачи данных. Ли Цзивэй (Li Jiwei), заместитель директора Центра по цифровому оборудованию компании State Grid Information & Communication Co Ltd, рассказал о создании и практическом применении интеллектуальной сети передачи данных нового поколения SGCC.

В саммите также приняли участие Марсио Шехтман (Marcio Szechtman), председатель Технического совета СИГРЭ, Ари Рахмат Индра Кахьяди (Ari Rahmat Indra Cahyadi), президент и генеральный директор компании PLN ICON Plus, и Хонг Данке (Hong Danke), старший менеджер отдела телекоммуникаций Центра диспетчерского управления CSG. Кроме того, было объявлено о совместной программе компаний PLN и Huawei по инновациям и поддержке талантов, а также состоялась официальная презентация глобальных интеллектуальных решений Huawei для электроэнергетики.