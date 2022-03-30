Huawei представила годовой отчет о деятельности за 2021 год

Компания Huawei опубликовала очередной годовой отчет, согласно которому, она успешно осуществляла свою деятельность в 2021 году. В отчете отмечается, что в 2021 году выручка компании Huawei составила 636,8 млрд юаней, а чистая прибыль — 113,7 млрд юаней, что на 75,9% больше по сравнению с аналогичным показателем по итогам предыдущего года. В 2021 году расходы компании на НИОКР достигли 142,7 млрд юаней или 22,4% от ее совокупного дохода. Таким образом, ее совокупные затраты на НИОКР за последние 10 лет превысили 845 млрд юаней. В перспективе компания планирует и дальше постоянно наращивать инвестиции в исследования и разработки.

В ходе пресс-конференции, посвященной публикации отчета, действующий глава правления компании Huawei г-н Го Пин (Guo Ping) в частности сказал: «В целом наши показатели совпали с прогнозируемыми. Наш информационно-коммуникационный бизнес сохранил прочные позиции; наш бизнес по разработке решений для управления предприятием показал устойчивый рост; а потребительский бизнес быстро осваивал новые направления. Кроме того, мы приступили к ускоренному развитию экосистем».

На пресс-конференции также выступила финансовый директор компании Huawei г-жа Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), которая заявила: «Несмотря на снижение доходов в 2021 году, наша способность получать прибыль и генерировать денежные потоки растет, и мы научились лучше справляться с неопределенностью». Благодаря повышению рентабельности основных направлений деятельности компании Huawei, денежные поступления от ее операционной деятельности в 2021 году резко выросли и составили 59,7 млрд юаней. Коэффициент задолженности снизился до 57,8%, а общая финансовая структура стала более устойчивой и гибкой.

В 2021 году информационно-коммуникационный бизнес принес компании Huawei доход в размере 281,5 млрд юаней и помог операторам мобильной связи по всему миру развернуть сети 5G. Результаты сторонних испытаний показали, что сети 5G, развернутые компанией Huawei для клиентов в 13 странах, включая Швейцарию, Германию, Финляндию, Нидерланды, Южную Корею и Саудовскую Аравию, обеспечивают самое высокое качество обслуживания пользователей. Работая с операторами мобильной связи и партнерами, компания Huawei подписала более 3000 коммерческих контрактов на различные варианты промышленного применения технологии 5G. Сети мобильной связи пятого поколения 5G в настоящее время широко используются в коммерческих целях в промышленном производстве, в горнодобывающей отрасли, на чугунно-сталелитейных предприятиях, в портах и больницах.

Благодаря сохраняющейся тенденции к переходу на цифровые технологии, бизнес компании Huawei по разработке управленческих решений также быстро развивался и в 2021 году принес доход в размере 102,4 млрд юаней. В прошедшем году компания Huawei представила 11 разработанных на основе заданных сценариев решений для таких ключевых секторов, как государственное управление, транспорт, финансы, энергетика и производство. Кроме того, компания сформировала несколько команд, специализирующихся на разработке отраслевого ПО, включая команды по разработке управленческих решений для угольных шахт, строительства шоссейных дорог и организации дорожного движения, а также для таможни и портов. Такой подход, основанный на объединении ресурсов, позволяет более эффективно удовлетворять потребности клиентов. Более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune Global 500 выбрали Huawei в качестве своего партнера по переходу на цифровые технологии, и в настоящее время компания Huawei сотрудничает более чем с 6000 сервисными и операционными партнерами по всему миру.

Бизнес компании Huawei, ориентированный на удовлетворение желаний и запросов потребителей, способствует дальнейшему развитию единой глобальной потребительской экосистемы будущего в рамках стратегии компании в области искусственного интеллекта Seamless AI Life. В 2021 году этот бизнес обеспечил доход в размере 243,4 млрд юаней и продолжал демонстрировать устойчивый рост продаж носимых смарт-устройств, умных экранов, беспроводных стерео-наушников (TWS) и мобильных сервисов Huawei (HMS). Так, сегменты носимых смарт-устройств и умных экранов выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности по состоянию на конец 2021 года операционная система HarmonyOS использовалась более чем на 220 миллионах устройств Huawei, став самой быстро распространяющейся операционной системой для мобильных устройств в мире.

В прошлом году компания Huawei также уделяла особое внимание созданию своих экосистем openEuler, MindSpore и HarmonyOS на основе принципов открытого сотрудничества и совместного роста. В настоящее время более восьми миллионов разработчиков используют предлагаемые Huawei открытые платформы, программное обеспечение с открытым исходным кодом и инструменты для разработки при создании новых бизнес-сценариев и бизнес-моделей.

В своем выступлении перед журналистами г-н Го Пин подчеркнул: «Компания Huawei будет идти вперед по пути цифровизации, перехода на интеллектуальные технологии и низкоуглеродную экономику. Опираясь на талантливые кадры, научные исследования и инновационные подходы, мы будем непрерывно наращивать инвестиции, чтобы изменить существующие парадигмы фундаментальных теорий, архитектуры и программного обеспечения для поддержания конкурентоспособности наших решений в долгосрочной перспективе».

Все финансовые результаты, представленные в годовом отчете за 2021 год, прошли независимую проверку, выполненную международной фирмой KPMG, входящей в «Большую четверку» крупнейших аудиторских компаний.