Huawei представляет зарядный модуль нового поколения FusionCharge 40 кВт наEVS35

Компания Huawei представила свой зарядный модуль нового поколения FusionCharge мощностью 40 кВт постоянного тока на 35-м международном симпозиуме и выставке электромобилей (EVS35), самом влиятельном международном событии в индустрии электромобилей. Предполагается, что этот надежный, низкошумный и высокоэффективный зарядный модуль станет ядром зарядных устройств электромобилей, что обеспечит пользователям улучшенные возможности зарядки, в то время как операторы и перевозчики будут экономить на стоимости эксплуатации и технического обслуживания зарядных устройств.

Основные достоинства зарядного модуля нового поколения Huawei FusionCharge мощностью 40 кВт постоянного тока. Надежный: технологии герметизации и изоляции обеспечивают долгосрочную надежность работы в неблагоприятных условиях окружающей среды с годовой частотой отказов менее 0,2%. Кроме того, данное изделие поддерживает интеллектуальные процессы эксплуатации и технического обслуживания, а также дистанционное «обновление по воздуху» (OTA), что исключает необходимость посещения объектов. Эффективный: продукт на 1% более эффективен, чем в среднем по отрасли. Зарядная станция мощностью 120 кВт, оснащенная зарядным модулем Huawei, может ежегодно экономить 1140 кВтч электроэнергии. Тихий: зарядный модуль Huawei на 10 дБ тише, чем в среднем по отрасли. При обнаружении пониженных температур вентилятор автоматически регулирует скорость для снижения уровня шума, что делает его пригодным для использования в чувствительных к шуму зонах. Универсальный: соответствующий классу B электромагнитной совместимости (ЭМС) модуль может быть установлен в жилых районах. В то же время широкий диапазон напряжений обеспечивает возможность зарядки различных моделей транспортных средств (с разным напряжением).

Компания Huawei также предлагает полный ассортимент зарядных решений, адаптированных к различным сценариям. В своей презентации компания Huawei представила универсальную систему для жилых районов, сочетающую фотоэлектрические батареи, накопители энергии и зарядные устройства.

На долю транспортного сектора приходится около 25% мирового объема углеродных выбросов. Электрификация имеет решающее значение для их снижения. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) в 2021 году объем продаж электромобилей (включая полностью электрические и гибридные транспортные средства с подзарядкой) по всему миру достиг 6,6 млн. В то же время Евросоюз поставил перед собой амбициозную цель достичь нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году, рассчитывая отказаться от использования транспортных средств, работающих на ископаемых видах топлива, к 2035 году.

Зарядные сети станут одним из ключевых элементов инфраструктуры для повышения доступности и популярности электромобилей. В этом контексте пользователям электромобилей нужны более эффективные зарядные сети, доступные в любом месте. В то же время операторы зарядных устройств ищут способы, как интегрировать зарядные сети в общую электросеть. Кроме того, они нуждаются в безопасных, надежных и эффективных продуктах для минимизации эксплуатационных издержек объектов на протяжении всего их жизненного цикла и получения максимальных доходов.

В своей презентации компания Huawei поделилась видением интеграции электроники электросетей и цифровых технологий для повышения удобства зарядки электромобилей. Кроме того, это помогает создавать более экологичные и эффективные зарядные сети, которые могут беспрепятственно переходить на новый уровень, способствуя более быстрому внедрению электромобилей.

Президент подразделения Huawei по цифровой интеллектуальной электрозарядки Пэн Цзяньхуа (Peng Jianhua) заявил следующее: «В рамках нашей кампании по сокращению выбросов в транспортном секторе компания Huawei надеется сотрудничать с отраслевыми партнерами и содействовать модернизации зарядных устройств. Мы предоставляем базовые технологии, базовые модули и интегрированные платформы для фотоэлектрических систем, систем хранения и зарядки в целях обеспечения лучшего и более экологичного будущего».