Huawei разработал концепцию «FIBERS» для промышленной цифровизации

На выставке Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) вице-президент Huawei и руководитель подразделения оптических бизнес-продуктов Ричард Цзинь (Richard Jin) произнес вступительную речь под названием «Green Intelligent OptiX Network освещает путь к промышленной цифровизации» («Green Intelligent OptiX Network, Lighting Up the Way to Industrial Digitalization»). В своей речи он предложил концепцию «FIBERS» для промышленной цифровизации и представил Green Intelligent OptiX Network для предприятий.

«Эффективность и качество сетевого взаимодействия определяют успех промышленной цифровизации, — заявил Ричард Цзинь. — В связи с этим рекомендуется осуществлять планирование и строительство заблаговременно. Разработанная компанией Huawei сеть Green Intelligent OptiX обеспечит построение сетевой инфраструктуры «FIBERS», освещая путь к промышленной цифровизации».

Оптоволокно более экологично по сравнению с медными кабелями. Ричард Цзинь отметил, что волоконно-оптические материалы легко получаемы, имеют длительный срок службы и не предполагают каких-либо теплопотерь. Благодаря таким преимуществам волоконно-оптическая связь может эффективно помогать предприятиям снижать потребляемую мощность, экономить энергию и сокращать углеродные выбросы, обеспечивая низкоуглеродное и экологически устойчивое развитие.

Для обеспечения возможности цифровой трансформации соединения должны придерживаться концепции «FIBERS», что предполагает новые требования к связности в различных отраслях. Основываясь на подходах к внедрению технических новшеств и промышленной цифровизации, Ричард Цзинь использует «FIBERS» для интерпретации шести ключевых требований к соединениям: безопасность (saFe), интеллектуальность (Intelligent), сверхширокополосность (Ultra-Broadband), эффективность (Efficient), надежность (Reliable) и простота (Simple).

Безопасность (SafE): в особых отраслевых сценариях, таких как угольные шахты, соединения должны удовлетворять требованиям к производительности, обеспечивая при этом искробезопасность подземных сетевых устройств и кабелей за счет устранения электрических искр.

Интеллектуальность (Intelligent): в настоящее время это одна из основных тенденций в развитии связи. Для реализации взаимодействия между устройствами и между продуктами может использоваться интеллектуальное программное обеспечение в целях существенного повышения общей производительности системы и обновления сервисов. Например, оптические сети взаимодействуют с системами хранения данных для достижения нулевого уровня потери данных. Кроме того, с помощью алгоритмов измерения интеллектуальными датчиками можно использовать оптоволокно для осуществления автоматического контроля за нефтегазовыми трубопроводами.

Сверхширокополосность (Ultra broadband): для применения таких передовых технологий, как облачные вычисления, обработка больших данных, дополненная реальность и виртуальная реальность, одним из основных требований к соединениям считается сверхширокополоснность. На фоне удвоения трафика дата-центров по всему миру каждые два года только сверхширокополосные системы Data Center Interconnect (DCI) могут удовлетворять растущие требования к пропускной способности со стороны таких клиентов, как банки.

Эффективность (Eefficient): для обеспечения цифровой трансформации требуется высокоэффективное сетевое взаимодействие. В таких сценариях, как реконструкция интеллектуальных перекрестков и построение новых заводских сетей, эффективность напрямую определяет возможности развертывания. А в таких сценариях, как создание портов с реализованным дистанционным управлением техникой, детерминированные соединения со сверхмалой задержкой позволяют центру управления выполнять операции в режиме реального времени на удаленном оборудовании, повышая эффективность обслуживания.

Надежность (Reliable): ключевые сервисы должны предоставляться гарантированно. В отраслях, тесно переплетающихся с национальными интересами и средствами к существованию людей, таких как электроэнергетика и транспорт, надежность обслуживания тесно связана с энергоснабжением и безопасностью перевозок. Поэтому средства сетевого взаимодействия должны обеспечивать сквозную физическую изоляцию и высокую надежность основных сервисов.

Простота (Simple): это основа для интеллектуальных процессов эксплуатации и технического обслуживания (O&M). В таких сценариях, как умный кампус, доступ к бесчисленным терминалам увеличивает масштаб сетей и нагрузку на процедуры O&M. С учетом этого сетевая архитектура и процедуры O&M должны быть упрощены, чтобы облегчить процессы эксплуатации и технического обслуживания и повысить эффективность функционирования.

Компания Huawei представила Green Intelligent OptiX Network для обеспечения возможности промышленной цифровизации. На выставке MWC 2022 компания Huawei представила пять новейших решений на основе сценариев: FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX и Sensing OptiX — которые полностью вбирают в себя концепции экологической чистоты и «FIBERS» для расширения возможностей промышленной цифровизации.

В заключение своей речи Ричард Цзинь заявил: «Мы сотрудничаем с партнерами по всему миру в целях сочетания оптических технологий с отраслевыми особенностями для обеспечения более безопасных соединений, более интеллектуальных сервисов, более быстрой передачи данных, более эффективного производства, более надежных данных и более простых процедур эксплуатации и технического обслуживания, что облегчает процесс цифровизации различных отраслей». Выставка MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представит свои корпоративные продукты и решения на стенде 1H50 в зале №1 по улице Fira Gran Via.