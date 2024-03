Huawei выпутила 10 промышленных решений для цифровой трансформации и новые флагманы

Во время MWC Barcelona 2024 компания Huawei провела Саммит Huawei по промышленной цифровой и интеллектуальной трансформации. Компания Huawei запустила десять промышленных решений для цифровой и интеллектуальной трансформации и ряд новых флагманских продуктов для удовлетворения потребностей клиентов на разных этапах промышленной трансформации.

Ли Пэн (Li Peng), старший корпоративный вице-президент и президент по продажам и обслуживанию ИКТ компании Huawei, сказал: «Каждая трансформация при переходе от информационной эпохи к цифровой открывала огромные возможности. Сейчас мы вступаем в интеллектуальный мир, и лучший способ предсказать будущее — создать его. Компания Huawei удвоит прилагаемые усилия, чтобы предложить более интеллектуальные продукты и решения для цифровой инфраструктуры, которые ускорят интеллектуальную трансформацию отраслей. Мы будем упорно трудиться, чтобы быть на этом пути надежным партнером для других».

По мнению Huawei цифровизация промышленности служит ключевым шагом к принятию интеллектуального мира. Теперь, когда цифровизация промышленности входит в глубоководную зону, Лео Чен (Leo Chen), президент по корпоративным продажам Huawei, отметил, что мы должны скоординированно управлять мощностью «вычислений, передачи и хранения данных», интегрировать данные разных сценариев в единую основу облачных данных и охватить более традиционные отрасли и основные предприятия, чтобы поддержать многих отраслевых клиентов на их пути к цифровизации и принятию интеллектуального мира.

Лео Чен сказал: «Фазовый переход — это термин из физики, который можно использовать для описания революционного эффекта цифровой и интеллектуальной трансформации, и это означает, что он приведет не только к более высокому уровню роста, но и к совершенно новой экономической динамике. Достигнув большей эффективности и производительности, мы сможем в конечном итоге сделать жизнь каждого человека лучше. Мы полностью преданы работе со всеми сторонами, чтобы ускорить цифровую трансформацию во всех отраслях и принять интеллектуальный мир».

Для крупных промышленных клиентов с разнообразными услугами и сложными сценариями Huawei запустила десять промышленных цифровых и интеллектуальных решений, включая National Cloud Solution 2.0, Smart City, Smart Classroom 3.0, Medical Technology Digitalization, Digital CORE, Intelligent Factory, Smart Airport Fully Connected Fiber Network, Perimeter Security with Fiber Sensing, Smart Railway Perimeter Detection, ITS 2.0, Intelligent Power Distribution (IDS), Oil and Gas Pipeline Safety Management. Кроме того, Huawei выпустила несколько портфелей продуктов, включая Campus Digital Platform, Multilayer Ransomware Protection (MRP) 2.0 и Perimeter Protection Site.

Удовлетворяя потребности клиентов малого и среднего бизнеса с относительно простыми бизнес-сценариями, компания Huawei использует свои передовые практики, сотрудничая с партнерами для создания открытых, облегченных решений для конкретных сценариев с высокой рентабельностью, дифференцированным лидерством и удобством обслуживания. Эта инициатива помогает малым и средним предприятиям достичь своих целей в области цифровой и интеллектуальной трансформации благодаря более чем 30 решениям на основе сценариев, разработанным в ходе сотрудничества с партнерами.

Для небольших и микроклиентов с простыми сценариями Huawei в 2023 году запустила бренд HUAWEI eKit. Во время саммита HUAWEI eKit представила новые продукты для офисов малых и средних предприятий, бюджетных отелей, начальных и средних школ, коммерческих магазинов, клиник, общественных больниц, недвижимости, ресторанов и т. д.

Кроме того, Huawei запустила новые флагманские продукты для передачи данных, оптических сетей, хранения данных и легкой конвергенции эксплуатации и технического обслуживания.

Дэвид Ши (David Shi), вице-президент по маркетингу и продаже решений ИКТ Huawei, сказал: «Huawei признает, что у каждого клиента есть свои особые потребности и проблемы. Поскольку цифровая и интеллектуальная трансформация продолжается, компания Huawei стремится разрабатывать основанные на сценариях, передовые, экологичные продукты и решения с низким углеродным следом для удовлетворения потребностей клиентов».

Эрнест Чжан (Ernest Zhang), президент по работе с глобальными партнерами, коммерциализации и дистрибуции, корпоративным продажам компании Huawei, сказал: «Компания Huawei будет продолжать работать с партнерами, придерживаясь принципа «общая выгода как мост, целостность как основа и правила как гарантия». Мы будем непрерывно оптимизировать политику развития партнеров, строить здоровые и взаимовыгодные партнерские отношения и объединять усилия на пути к общей эре успеха».