Нижнекамские шинники приняли участие в ежегодной благотворительной инициативе «Помоги собраться в школу»

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30 сентября 2024

Шинный комплекс KAMA TYRES подарил первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей Нижнекамска сертификаты на приобретение канцелярских товаров. Такие же сертификаты получили дети работников предприятия.
Республиканская благотворительная акция проводится в Татарстане с 2007 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и детям-инвалидам. KAMA TYRES ежегодно принимает участие в данной инициативе.

За все годы проведения акции помощь была оказана более чем 237 тысячам детей. В этом году в школы Татарстана пошли около 517 тысяч детей, из которых более 53 тысяч — первоклассники. В числе участников акции «Помоги собраться в школу» оказалось 20 тысяч школьников, среди которых 9 тысяч — первоклассники. Наборы распределялись в образовательных учреждениях, домах культуры, дворцах детского творчества, культурно-досуговых центрах и социальных учреждениях.

В Республике Татарстан данный социальный проект стал хорошей доброй традицией, который объединяет всех желающих помочь.

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