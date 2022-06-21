Huawei запускает конкурс Tech Arena

Компания Huawei запустила конкурс Tech Arena на выставке Viva Technology 2022 — одном из крупнейших в Европе технологических саммитов. Технологические конкурсы Tech Arena от Huawei спонсируются и разрабатываются лабораториями Huawei по всему миру совместно с ведущими университетами с целью предоставить студентам со всего мира больше возможностей для обучения и практики в решении реальных проблем.

Вице-президент Европейского научно-исследовательского института Huawei Сян Цзышань (Xiang Zishang) пояснил, что в 2022-2023 учебном году компания планирует провести по меньшей мере 10 конкурсов Tech Arena для более чем 1000 учащихся. Эти конкурсы будут проводиться во многих странах, включая Францию, Великобританию, Ирландию, Швецию, Германию, Финляндию, Бельгию, Италию, Швейцарию и Израиль. Компания Huawei надеется, что систематический подход к технологическим конкурсам позволит большему числу студентов принимать участие в таких программах и получать от них пользу.

При обсуждении запланированного содержания конкурса г-н Цзышань заявил следующее: «Мы должны расширять свои горизонты, общаться с талантами, чтобы понять их потребности, а также способствовать выявлению самых выдающихся из них на этих конкурсах и их дальнейшему росту». Таким образом, темы и основные направления этих конкурсов будут охватывать широкий спектр передовых технологических тем. Предыдущие задачи были сосредоточены на таких темах, как оптическое сетевое моделирование, аналитика в режиме реального времени и автомобилестроение.

Конкурсанты получат возможность проверить свои навыки в области кодирования, алгоритмов, математики и инжиниринга для решения реальных отраслевых проблем. В каждом из турниров будет шесть победителей, которые получат денежные вознаграждения или потребительские товары Huawei, такие как смарт-часы и ноутбуки.

Технологические соревнования, такие как Tech Arena, позволяют местным талантам совершенствовать свои навыки и создают единое пространство для промышленности и академических кругов, где талантливые студенты могут изучать новые способы применения своих академических знаний для решения реальных задач. Коммерческая ценность, создаваемая этими знаниями, в свою очередь, стимулирует новые исследования и прорывы.

Дарио Росси (Dario Rossi), директор лаборатории Парижского исследовательского центра Huawei, пояснил: «Сегодняшние студенты будут исследователями завтрашнего дня. Ранний контакт с интересными и сложными проблемами может мотивировать их на продолжение своей высокопрофессиональной технической карьеры».

В настоящее время компания Huawei управляет многими научно-исследовательскими центрами в Европе, в которых работают преимущественно местные исследователи. Кроме того, в настоящее время они сотрудничают более чем с 300 университетами и 900 научно-исследовательскими институтами по всему миру в области международного развития талантов и научных исследований. В 2021 году ежегодные расходы компании на финансирование университетов и сотрудничество с ними возросли до 400 млн долл. США, что больше, чем в предыдущие годы.