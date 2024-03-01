Huawei запустила 4 облачных решения Net5.5G для повышения цифровой производительности

На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила четыре интеллектуальных облачных сетевых решения Net5.5G во время карнавала IP Club. Эти новые решения специально разработаны для интеллектуальной эпохи и идеально подходят для всех отраслей промышленности, чтобы ускорить интеллектуальную трансформацию и максимизировать цифровую производительность.

Как отметил Леон Ванг (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, качество сети влияет на качество цифровых услуг. А во многих случаях интеллектуальные технологии не полностью переходят в цифровую производительность. Таким образом, сети необходимо срочно модернизировать до следующего поколения.

В ответ компания Huawei запустила четыре совершенно новых интеллектуальных облачных сетевых решения Net5.5G: Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus, Net5.5G Converged WAN, Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network и Net5.5G HiSec SASE, помогая предприятиям любого размера максимизировать цифровую производительность.

В соответствии с философией Huawei, ориентированной на опыт построения сети кампуса, Huawei Net5.5G High-Quality 10 Gbps CloudCampus внедряет инновации с тремя типами модернизации.

Net5.5G Converged WAN выделяется множеством уникальных функций. В частности, на сетевом уровне Huawei является единственным поставщиком в отрасли, предлагающим сквозной IPsec и SRv6, предоставляя клиентам сверхбыстрый доступ к глобальной сети и сквозное безопасное шифрование.

Согласно статистике, почти 80% корпоративных клиентов за пределами Китая планируют построить или модернизировать центры обработки данных (ЦОД) аварийного восстановления (DR) для обеспечения стабильных цифровых услуг. В этом поможет решение Huawei Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network.

Решение Huawei HiSec SASE использует безопасную и эффективную сетевую архитектуру и отличается тремя уникальными функциями: быстрая обработка угроз в течение нескольких секунд, лучшая в отрасли производительность обнаружения и точная защита от программ-вымогателей.

Leon Wang and Vincent Liu, jointly launching Net5.5G Intelligent Cloud-Network solutions

Как подчеркнул Винсент Лю (Vincent Liu), корпоративные клиенты срочно нуждаются в улучшенном пользовательском интерфейсе кампуса и более высокой эффективности работы офиса, дифференцированных соглашениях об уровне обслуживания в глобальных сетях, надежной конструкции DR DC для нескольких ЦОД в нескольких местах и комплексной безопасности на уровне облачной сети. Интеллектуальные облачные сетевые решения Huawei Net5.5G идеально подходят для удовлетворения таких потребностей клиентов. Мы уверены, что сможем помочь клиентам ускорить интеллектуальную трансформацию.