Художник DiezelSun о творческом стиле уфолизм

Модная творческая тенденция под названием уфолизм интересует всё больше людей. В мире создано много тенденций в изобразительном искусстве, одна из таких тенденций, это уфолизм (от английского UFO).

Стиль уфолизм был создан художником, работающим под псевдонимом Diezel Sun (Александр Татарников). Эта тенденция связана с тематикой палеоконтакта (палеовизита) и внеземных миров. На картинах художника изображены древние Богини и Боги (представители внеземного мира). Стиль был создан в 2012 году и постепенно он художник усовершенствовал свой стиль. Также на картинах художника изображён древний символизм, например, цветы жизни, звезда Иштар и Алатырь, древо жизни. Художник своими картинами показывает, что с феноменом Виман (летательных объектов, которые упоминаются множество раз в текстах Вед и Махабхараты) связано множество древних вероучений. Некоторые жители африканских государств видят в творчестве автора что-то близкое к своим учениям. Например, в ведическом славянском учении Бог Род на огненной колеснице (Вимане) утвердил гром гремящий. Если верить древнему учению шумеров, то Боги перемещались по небу с помощью крылатых дисков, шумеры все эти события изображали на глиняных и металлических табличках. Зритель откроет что-то новое для себя из этой темы. https://vk.com/technoglamour_man