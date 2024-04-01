Hyosung TNC инвестирует 1 млрд долларов в биобизнес 

Хюн-Джун Чо, председатель Hyosung, объявил о крупных инвестициях в биобизнес для создания новых предприятий будущего.

30 марта компания Hyosung TNC получила одобрение инвестиций в «проект Hyosung по производству БДО» от правительства провинции на церемонии заявления о будущем провинции Ба Риа-Вунгтау и одобрения инвестиций, которая прошла в промышленном парке Фу Ми 2 на юге Вьетнама.

Hyosung TNC планирует активно реагировать на переориентацию мирового рынка материалов на экологичную продукцию, инвестируя 1 млрд долларов США в создание нескольких предприятий по производству бутандиола из биосырья, способных производить 200 000 тонн продукции в год.

Бутандиол (БДО) — это химическое вещество, используемое в качестве сырья для производства вещества ПТМЭГ, которое используется для изготовления спандексного волокна. Помимо волокна спандекса (ПТМЭГ), применение БДО расширилось и включает в себя инженерные пластмассы, биоразлагаемую упаковку, подошвы для обуви, соединения промышленного назначения и многие другие отрасли.

БДО из биосырья производится путем ферментации сахаров, полученных из сахарного тростника, тем самым заменяя традиционное ископаемое сырье, например уголь, на 100 %. Ожидается, что эта технология привлечет значительное внимание на рынке экологичных материалов.

Проверенная технология Geno позволит компании Hyosung TNC быстро реализовать свой проект и приступить к производству и продаже БДО из биосырья (Bio-BDO) в годовом объеме 50 000 тонн в первой половине 2026 года.

Благодаря этим инвестициям Hyosung TNC построит крупнейший завод по производству спандекса из биосырья во Вьетнаме. Примечательно, что компания первой в мире организовала вертикально интегрированную систему производства спандекса из биосырья — от сырья до волокна.

Компания Hyosung TNC будет производить БДО из биосырья на своем заводе в южной провинции Ба Риа-Вунгтау, будет производить ПТМЭГ на близлежащем заводе в Донг-Нае, на юге города Хошимин, а затем использовать его для массового производства спандекса Regen™ BIO на заводе Dong Nai Spandex.

Интегрированная система производства спандекса из биосырья оптимизирована для клиентов на мировом рынке экологичного текстиля, включая бренды и ритейлеров в Азии, Европе и США. Эта система повышает эффективность производства за счет стабильных поставок сырья и позволяет быстро реагировать на потребности рынка, ускоряя работу производственной системы. Кроме того, это обеспечивает конкурентоспособную себестоимость за счет снижения транспортных расходов и смягчает воздействие на окружающую среду за счет экономии топлива, используемого для транспортировки.

Недавно компания Hyosung TNC договорилась о технологическом сотрудничестве с компанией Geno, лидером в области экологичных материалов и технологий в США, в результате чего получила лицензии на технологию GENO BDO.

Geno является лидером в области применения биотехнологий для перехода на экологичные материалы, и ее технология обеспечивает большую надежность, эффективность и экологичность цепочки поставок многих крупнейших мировых брендов и поставщиков. Уже более двух десятилетий компания Geno масштабирует технологию, чтобы обеспечить производство экологичных материалов из растительного сырья или отходов взамен ископаемого топлива. Компанией уже были коммерциализировано применение экологичных альтернатив широко используемым ингредиентам и материалам в нескольких отраслях, включая производство косметики, одежды, средств для ухода за домом, автомобилестроение, в том числе брендов Lululemon, Unilever, Kao и L’Oréal.

Технология Geno BDO была коммерциализирована в 2016 году. С тех пор компания Geno продолжает масштабировать свои технологии на рынках ЕС, США, а теперь и Азии. Эта полностью проверенная и трансформирующая производство технология обеспечивает снижение выбросов углерода приблизительно на 90 % (что составляет снижение на порядка 10 тонн CO2 на каждую 1 тонну CO2) и вполне способна конкурировать на рынке по экономическим показателям с БДО из угля. Ежегодно в мире производится более 2,5 миллионов тонн БДО. Если бы все производство БДО осуществлялось с использованием технологии Geno BDO, можно было бы избежать выброса более 14 миллионов тонн парниковых газов в год, что эквивалентно удалению 3 миллионов автомобилей с дорог.

Hyosung TNC планирует внести свой вклад в расширение рынка белых биотехнологий путем замены ключевого сырья химической промышленности на экологичные альтернативы благодаря своему производству БДО из биосырья.

Признавая экологичность спандекса Regen BIO, в 2023 году компания Hyosung TNC прошла международную сертификацию по схеме ISCC+, являющейся глобальной системой сертификации экологичности и выбросов углерода. В 2022 году компания также получила сертификат SGS, подтверждающий, что она производит спандекс из биосырья, частично используя возобновляемое сырье для замены ингредиентов на основе нефти.

Хюн-Джун Чо, председатель Hyosung, заявил: «Биобизнес, обеспечивающий переход с традиционного ископаемого сырья на безопасное для экологии, станет основой Hyosung на следующие 100 лет. Мы повысим статус премиального бренда Hyosung, укрепив наше глобальное проникновение на рынок экологичных материалов, опираясь на нашу последовательную систему производства БДО и спандекса из биосырья».

С конца 2000-х годов председатель Чо внимательно следил за быстрой реорганизацией мирового рынка текстиля, особенно в Европе и Америке, заключающейся в переходе на экологичные продукты, и готовил компанию Hyosung TNC к гибкому реагированию.

По мере ужесточения экологических норм, включая налоги на выбросы углерода, на глобальных рынках Европы и Америки рынки текстиля и моды меняются, и выживание без сертифицированной экологичной продукции становится практически невозможным.

По мере роста потребительской ценности экологичной продукции, особенно для миллениалов и поколения Z, маркетинговые усилия химических компаний по формированию экологичного имиджа бренда значительно расширяются. Для достижения этой цели компания планирует стать лидером рынка экологичных материалов, продолжая сотрудничать с крупными мировыми клиентами и химическими брендами для распространения функциональных, экологичных продуктов на основе использования БДО из биосырья.

Спандекс regen BIO был признан инновационным продуктом, который меняет тенденцию в отрасли экологичного текстиля и моды благодаря использованию природных ресурсов в качестве сырья для минимизации потребления ресурсов и загрязнения окружающей среды.

Left: Tran Hong Ha, Vice Prime Minister of Vietnam / Right: Sang-Woon Lee, Vice Chairman/COO of Hyosung

В этом году глобальный рынок экологичного текстиля и моды оценивается примерно в 23 млрд долларов при средних годовых темпах роста более 12,5 %. Ожидается, что к 2030 году этот рынок вырастет примерно до 75 млрд долларов, включая производство сырья и переработку. К 2030 году компания Hyosung TNC планирует увеличить объем продаж экологичного спандекса, на который в настоящее время приходится 4 % от общего объема продаж спандекса, примерно до 20 %, т. е. более чем в пять раз.