Hyosung TNC представил новую парадигму благодаря производству экологичного БДО

Hyosung TNC делает значительные шаги на пути к устойчивому будущему, уделяя особое внимание производству экологичного БДО из биосырья. Бутандиол (БДО) играет решающую роль в качестве химического материала не только в производстве волокон спандекса, таких как ПТМЭГ, но и в различных других отраслях промышленности, таких как инженерные пластмассы, биоразлагаемая упаковка, подошвы обуви и промышленные соединения.

Однако традиционные методы производства БДО создают значительные экологические проблемы из-за их зависимости от ископаемого топлива в качестве основного сырья, такого как уголь. В ответ на это в 2023 году компания Hyosung сотрудничала с Geno, лидером биотехнологий из Сан-Диего, специализирующимся на устойчивых материалах. Благодаря проверенной растительной технологии GENO™ BDO, которая ферментирует сахара из сахарного тростника для замены ископаемого топлива, например угля, Hyosung стремится расширить свой ассортимент продуктов Regen™ Bio Spandex.

Расширяя свой устойчивый бренд Regen™, который уже предлагает полиэфирные и нейлоновые волокна, изготовленные из переработанных ПЭТ-бутылок и выброшенных рыболовных сетей, Hyosung TNC теперь стремится возглавить растущий рынок спандекса премиум-класса с продуктами из спандекса на биологической основе.

Приступая к этому производственному предприятию БДО из биосырья, Hyosung TNC не только вносит свой вклад в защиту окружающей среды, но и прокладывает путь для устойчивого промышленного развития.