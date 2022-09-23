IEEE назначит Софию Муирхед исполнительным директором и главным операционным директором

Крупнейшая в мире организация профессионалов технического профиля IEEE, в задачи которой входит развитие технологий в интересах человечества, сегодня сообщила, что с 1 января 2023 г. обязанности ее исполнительного директора и главного операционного директора (COO) будет исполнять София Муирхед.

Как отметил президент и исполнительный директор IEEE Кей Джей Рэй Лю, Софию отличают огромный опыт работы с советами директоров и глубокое знакомство с деятельностью нашей организации. «Ее обширный и многообразный опыт внесет вклад в деятельность совета директоров в части поддержания благоприятной профессиональной среды для членов нашей организации и содействия интересам инженерно-технических специалистов в мировом масштабе».

Как пояснила г-жа Муирхед: «В 2019 году мой интерес к IEEE привлекло то, что эта организация нацелена как на решение практических задач в интересах ее членов и общественности, так и достижение глобальных целей. Именно поэтому я так польщена предложением занять пост исполнительного и операционного директора IEEE». «Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с руководством, членами и штатом IEEE с целью реализации задач IEEE во всех регионах мира».

Г-жа Муирхед исполняет обязанности главного юриста и директора IEEE по вопросам соблюдения норм и требований с 2019 года. До прихода на работу IEEE она занимала посты старшего вице-президента, главного юриста и корпоративного секретаря глобальной членской организации содействия развитию бизнеса The Conference Board. Г-жа Муирхед стала первым главным юристом за более чем столетнюю историю The Conference Board. Опыт г-жи Муирхед также включает работу на должностях, связанных с развитием новых направлений деятельности, выявлением новых возможностей роста и активным участием в инновационном повышении эффективности деятельности в долгосрочной перспективе. Она располагает большим опытом работы на высших уровнях корпоративного управления и пользуется уважением в качестве консультанта со стороны советов директоров и попечителей, руководителей компаний и коллег.

Г-жа Муирхед входит в состав Совета попечителей фонда The Hunter College Foundation в качестве члена комитетов по аудиту и образованию в сферах права и коммерческой деятельности. Г-жа Муирхед получила степень доктора права в Гарвардском университете и степень бакалавра политических наук с отличием в колледже «Хантер».

IEEE и более 400 000 членов IEEE в более чем 160 странах работают над реализацией инновационных идей и улучшением перспектив на будущее в глобальном масштабе, в том числе в форме подготовки и распространения часто упоминаемых публикаций, организации конференций и других профессиональных и образовательных мероприятий. IEEE — надежный источник информации по инженерно-технической, компьютерной и технологической тематике в мировом масштабе. IEEE является спонсором более чем 1800 ежегодных конференций и других мероприятий, а также отвечает за публикацию примерно трети всей публикуемой в мире литературы по вопросам электротехники, информатики и электроники. IEEE также является разработчиком международных стандартов, в том числе важнейшего стандарта IEEE 802® на местные, городские и другие локальные сети, включая в том числе сети Ethernet и сети беспроводной связи (Wi-Fi®).