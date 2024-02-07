IGEL вышел на новые рынки благодаря партнерству с Midis Group Ink

IGEL, провайдер безопасной операционной системы для оконечных устройств, а также Midis Group, технологический партнер, имеющий сеть из 170 компаний в 70 странах мира, сегодня объявили о своем стратегическом партнерстве по выходу на рынок с целью экспансии компании IGEL в Восточную Европу, на Средний Восток и в Африку. Данное партнерство даст компании IGEL возможность использования целевых региональных ресурсов на рынках всех основных развивающихся регионов и поможет открыть новые офисы IGEL в ОАЭ и Польше. За счет использования крупной сети дистрибьюторов и поставщиков услуг, а также региональных экспертов Midis Group новое партнерство ускорит глобальное внедрение IGEL OS, защищенной операционной системы для оконечных устройств, разработанной для VDI, DaaS, SaaS и безопасного серфинга в Интернете.

Midis Group – это доверенный партнер по выходу на рынок для поставщиков технологий. Клиентами группы являются Apple, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM и Google, а также Cloud Software Group (Citrix), Symantec, SAP и Dell Technologies, которые используют местный технологический и деловой опыт компании для своего роста. Большой охват местного рынка Midis Group обеспечит IGEL поддержку на региональном уровне для ускоренного внедрения IGEL OS, а также поможет общим клиентам на развивающихся рынках получить быстрые преимущества от использования безопасной, эффективной и устойчивой платформы IGEL в вычислительной среде конечного пользователя этих компаний.

«Существуют большие возможности для глобального роста IGEL, поскольку мы расширяем вычислительные возможности конечного пользователя с помощью безопасного трансформационного решения, которое необходимо компаниям для сокращения стоимости владения оконечными устройствами вкупе с потрясающим пользовательским опытом», – сказал Карстен Томсен (Carsten Thomsen), вице-президент подразделения развивающихся рынков, IGEL . «Партнерство с Midis Group – это знаковое событие в нашей стратегии международного роста. Специальные ресурсы, которыми они обладают в Восточной Европе, на Среднем Востоке и в Африке, позволят нам использовать новые возможности для развития IGEL, помогая быстрее осуществлять экспансию на новые рынки и увеличивать долю рынка компании».

«IGEL поставляет по-настоящему трансформационное решение для безопасного использования оконечных устройств в сети вашей компании», – сказал Эрнест Сейлз (Ernest Sales), президент местного отделения и со-президент по розничным продажам в Midis Group . «Мы бесконечно рады сотрудничать с IGEL для завоевания клиентов по всей Восточной Европе, Среднему Востоку и Африке, а также с нетерпением ждем ускоренного выхода компании на рынок для наших общих клиентов за счет использования опыта нашей большой региональной сети».

IGEL OS – безопасная операционная системы на базе Linux, обладающая передовой моделью превентивной безопасности IGEL Preventative Security Model™, которая была разработана для поддержания концепций «нулевого доверия» и SASE, нацеленных на устранение уязвимостей оконечных устройств, на которые нацелены злоумышленники. Идеально подходящая для VDI, DaaS, SaaS и защищенного серфинга в Интернете, устройства на операционной системе IGEL OS сочетают в себе первоклассный пользовательский опыт и простоту управления.