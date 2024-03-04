Игорь Довгалюк: пластика живота поможет исправить избыточную кожу и мышцы после беременности или потери веса

Гладкий и упругий живот часто считается символом здоровья и привлекательности. Однако после беременности или значительной потери веса восстановить плоский живот достаточно сложно.

В таких случаях на помощь приходит абдоминопластика — хирургическая операция, направленная на удаление лишней кожи и жира.

Эта процедура является одной из самых популярных в области пластической хирургии. Абдоминопластика способствует достижению желаемого результата путем укрепления мышц живота и удаления избыточного жира и кожи, что делает его более упругим. Часто в процессе абдоминопластики восстанавливают и шьют ослабленные мышцы живота, особенно после беременности или родов.

Эта процедура может стать отправной точкой для создания нового здорового образа жизни с плоским животом. Абдоминопластика также может быть эффективным способом вернуть прежнюю форму тела после беременности или избавиться от лишнего веса. Но стоит помнить, что она рекомендуется только при стабильном весе, чтобы избежать ухудшения результатов после значительного увеличения веса.

После беременности или существенного снижения веса остается лишняя кожа, которую часто сложно устранить с помощью упражнений или других методов. Абдоминопластика безопасно и эффективно решает эту проблему. Также процедура может устранить растяжки вокруг живота, хотя не все из них могут быть полностью удалены.

Существует три основные техники абдоминопластики: миниабдоминопластика, абдоминопластика с переносом пупка и эндоскопическая абдоминопластика. Каждая из них имеет свои особенности и применяется в зависимости от индивидуальных потребностей пациента.

Абдоминопластика рекомендуется при различных дефектах фигуры, таких как диастаз мышц, растяжки, нечеткие контуры талии, деформации пупка, рубцы и свисающий кожно-жировой «фартук».

Однако существуют и противопоказания, такие как возраст младше 18 лет, планируемая беременность, сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, ожирение, злокачественные образования, менструация и период обострения хронических болезней.

Первые результаты абдоминопластики видны почти сразу, но окончательные формы фиксируются примерно через 6 месяцев. Эффект сохраняется при условии поддержания тонуса кожи и мышц с помощью физических упражнений и здорового питания.

Восстановление после абдоминопластики включает несколько этапов. Пациент остается в клинике на несколько дней после операции, а затем через несколько недель проходит удаление швов. В течение 3-5 недель пациент может вернуться к обычному образу жизни, но с некоторыми ограничениями. Первые дни после операции могут сопровождаться болью, онемением, отеками и гематомами в области живота. Пациенту рекомендуется аккуратно двигаться и придерживаться легкой диеты.

Реабилитация также включает в себя использование послеоперационного бандажа и ограничения по посещению солярия, бассейна, сауны и пляжа.

Важно отметить, что абдоминопластика не является лечением ожирения, и пациентам с этим диагнозом необходимо сначала стабилизировать вес. Перед проведением операции важна подготовка, включающая отказ от курения, алкоголя, определенных препаратов и поддержание здорового образа жизни.

Несмотря на существующие ограничения и противопоказания, абдоминопластика может предоставить значительные преимущества для тех, кто ищет восстановление формы тела и повышение уверенности в себе.

Операция рекомендуется в случаях, когда другие методы коррекции фигуры, такие как изменение питания и физической активности, оказываются недостаточными.

Пациентам следует осознавать, что абдоминопластика требует серьезного решения и готовности к процессу восстановления после операции.

Игорь Валерьевич Довгалюк, пластический хирург в Американской Медицинской Клинике. Преподаватель базы “Пластическая хирургия” в ГБУ НИИ СП им. И.И.Джанелидзе в Американской Медицинской Клинике. Заведующий отделением “Пластическая хирургия” в Американской Медицинской Клинике.