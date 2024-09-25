Игорь Ларионов стал новым амбассадором Лошадиной силы

Бренд «Лошадиная Сила», один из лидеров отечественной косметической индустрии, объявил о новом амбассадоре — легендарном хоккеисте Игоре Ларионове.

Игорь Николаевич Ларионов — выдающийся советский и российский хоккеист, известный своими достижениями на международной арене. В течение своей карьеры он играл за клубы России, Канады, США и Швейцарии, завоевывая множество титулов и наград. Ларионов входит в число немногих игроков, которым удалось выиграть все главные трофеи мирового хоккея.

Заслуги и награды Игоря Ларионова: двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988), бронзовый призёр ЗОИ-2002; четырёхкратный чемпион мира (1982, 1983, 1986, 1989); второй призёр ЧМ 1987, третий призёр ЧМ 1985; шестикратный чемпион Европы (1982, 1983, 1985-87, 1989); обладатель Кубка Канады 1981. Финалист Кубка Канады 1987, участник Кубка Канады 1984. Участник Кубка мира 1996 (5 матчей); восьмикратный чемпион СССР (1982-89); трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). С 7 июня 1997 года — член Тройного золотого клуба, участник Матча всех звёзд НХЛ 1998. На Олимпийских играх и чемпионатах мира — 77 матчей, 30 голов. В турнирах Кубка Канады — 21 матч, 6 голов.

В бренде уверены, что сотрудничество с Игорем Ларионовым поможет компании-производителю укрепить позиции на рынке и привлечь внимание к своим продуктам.