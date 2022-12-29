Игрушки, книги и конфеты: какие подарки передают гости «Путешествия в Рождество» детям из новых регионов

На фестивале собрано уже пять тысяч подарков для жителей новых регионов и участников СВО.

Более пяти тысяч новогодних подарков уже собрано в рамках акции «Москва помогает» на фестивале «Путешествие в Рождество». Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Горожане и туристы приносят сладкие угощения и игрушки для детей из новых регионов России, а также теплые вещи для участников специальной военной операции (СВО).

Фестиваль открылся в столице 23 декабря. На его площадках находится 25 пунктов приема подарков, например, они есть на Тверской площади, Новом Арбате, на территории между площадью Революции и Манежной площадью, на Матвеевской, Митинской и Вешняковской улицах, на Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда.

«В первые дни посетители фестиваля принесли больше пяти тысяч подарков. Детям чаще всего передают игрушки, книги и сладкие сувениры, военнослужащим — перчатки, термобелье, шапки и шарфы. Еще благодаря жителям собраны сотни килограммов конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения», — отметила Наталья Сергунина.

Помимо фестивальных площадок, пункты «Москва помогает» каждый день работают в парках, на Воробьевых горах, Северном речном вокзале и ВДНХ. Домики-шале, куда можно приносить подарки, будут открыты до 8 января 2023 года.

Новогодняя акция «Москва помогает» проводится с 1 декабря. Она объединила более тысячи волонтеров и десятки тысяч жителей и гостей столицы — молодежь, семьи с детьми, людей старшего возраста. Как уточнила Наталья Сергунина, менее чем за месяц собрано уже 70 тысяч подарков. В конце прошлой недели первую часть из них отправили в новые регионы.

От москвичей с любовью: душевные подарки

Москвичка Мария Богословская вместе с мужем трижды передавала подарки в пункт, который открыт в Таганском парке. Карьеру она совмещает с добрыми делами и помощью любимому городу и людям. Девушка — основатель женского медиа, блогер, маркетолог и преподаватель.

«Очень удобно, что пункт сбора подарков в центре города, рядом с катком в парке, где мы постоянно гуляем. Здорово, что можно совершить добрый поступок недалеко от нашего дома. Мне кажется, пункты сбора в парках — это очень удобно: идешь гулять и можешь сразу занести гостинцы», — рассказала Мария Богословская.

Для детей она с мужем выбирает отечественные сладости. А защитникам семейная пара собирается в ближайшее время передать наборы термобелья, термоноски и перчатки.

«Все комплекты упаковываем в подарочный новогодний пакетик и еще каждому защитнику передаем открытки. Я сама каждую карточку подписала. Текст везде разный — от души, с пожеланиями и поздравлениями. И получается настоящий подарок, очень личный. Греет душу, что кто-то из наших героев его откроет и получит хоть капельку новогоднего настроения. Очень хочется поддержать и согреть теплом, передать каждому нашему защитнику, что мы с ними, ждем домой с победой! Это от сердца идет, иначе наша семья не может», — поделилась Мария Богословская.

Помочь делом и подарками: акция глазами волонтера

Ксения Лисина — руководитель проектов в сфере ИТ и волонтер в пункте сбора новогодних подарков в Парке Горького.

«Когда же делиться добром и помогать поверить в чудо, как не в Новый год? Наши красивые домики-шале с елочками создают праздничный настрой у москвичей, а вещи, которые они передают, подарят улыбки детям и участникам СВО. Я и сама решила принести что-то вкусное и купила несколько сладких наборов для детишек. Нужно помогать всеми силами, у нас есть уникальная возможность создать атмосферу добра и чудес для тех, кто в этом сейчас нуждается», — сказала Ксения Лисина.

Участие в волонтерских проектах для Ксении — возможность делать добро, помогать людям. Опыт москвички вдохновил ее сына тоже принять участие в акции. Она рассказала ему о волонтере-школьнике, вместе с которым выходила на смену.

«Меня очень обрадовало и приятно удивило, что ребята все такие открытые, способные сочувствовать и помогать. Когда отдаешь что-то просто так, получаешь намного больше взамен: благодарность, тепло и чувство, что твое участие по-настоящему нужно. В мою смену приходили в основном люди среднего возраста, и это было очень трогательно, как заботливо они передавали теплые вещи для ребят-военнослужащих. А еще запомнилась семейная пара, которая принесла восемь ватрушек для зимних катаний, я уверена, малышам очень понравится», — добавила Ксения Лисина.

Узнать больше о добрых проектах столицы можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», его странице в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.