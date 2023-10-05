iHerb объявил о партнерстве с доктором Озом для продвижения миссии здоровья и велнеса по всему миру

iHerb, одна из ведущих мировых площадок электронной коммерции в области товаров для здоровья и велнеса, объявила о новом партнерстве с доктором Мехметом Озом (Mehmet Oz) в качестве мирового консультанта. С учетом его опыта работы в качестве кардиохирурга, автора медицинской литературы и телеведущего доктор Оз будет заниматься помощью людям со всего мира в деле оптимизации их личных целей в области здоровья через образование и устранение препятствий социального и иного характера, стоящих на пути использования и доступности высококачественных продуктов для здоровья, включая витамины, минералы, пищевые добавки, средства по уходу за кожей, а также полезные продукты питания.

«В основе нашего сотрудничества с доктором Озом лежат общие взгляды на то, что здоровье и велнес должны быть правом каждого человека, и реализация этого права возможна через сострадание и совместные усилия, — сказал Емун Забихи (Emun Zabihi), генеральный директор iHerb. — Являясь компанией, которая предлагает свыше 40 000 товаров для здоровья и велнеса премиум-класса миллионам потребителей в более чем 180 странах мира, мы обладаем возможностями и опытом для позитивных и значимых перемен к лучшему, чтобы еще больше людей в разных уголках мира жили лучше. Мы бесконечно рады тому, что доктор Оз теперь с iHerb, и вместе мы приложим максимум усилий к выполнению этой миссии».

Страстный сторонник идеи хорошей жизни (The Good Life) благодаря всеобъемлющему здоровью и велнесу, на протяжении многих лет доктор Оз неуклонно акцентирует внимание потребителей на важности проверки источника и эффективности продуктов для здоровья, а также упорно и категорично выражает свою озабоченность фальсифицированными пищевыми добавками.

«Я сделал целью всей своей жизни предоставлять людям возможность управлять своим здоровьем и жить более полноценной жизнью, — сказал доктор Оз. — iHerb является ведущим в мире онлайн-магазином, где можно приобрести проверенные продукты для здоровья. Я рад нашему сотрудничеству , позволяющему выстроить отношения с клиентами, которые ищут безопасные и доступные продукты для решения своих задач в области здоровья. Приверженность компании iHerb качеству, безопасности и прозрачности устанавливает мировой стандарт в области создания ориентированных на ценность продуктов для здоровья и велнеса для потребителей по всему миру».