iHerb пополнила свой ассортимент продукцией Martha Stewart Wellness

Компания iHerb, один из лидеров мировой электронной торговли витаминами, минеральными комплексами, биологически активными добавками к пище и другими товарами для здоровья и оздоровления, бъявила о включении в свой ассортимент трех инновационных БАДов от Martha Stewart, Marquee Brands и Project #1 Nutrition. Новая линейка биологически активных добавок к пище от Martha Stewart Wellness — Marine Wellness Collagen, Wellness Greens и Wellness Reds — поможет клиентам iHerb в более чем 180 странах мира воспользоваться преимуществами продукции Martha Stewart.

Martha Stewart Wellness Greens, Reds and Collagen supplements made from all-natural, sustainably sourced ingredients and free from artificial additives are now available to international consumers via iHerb.

«Как давние сторонники здорового образа жизни, мы стремились расширить наш ассортимент Wellness целевыми универсальными БАДами, которые легко вписываются в занятую жизнь современного человека, — говорит Томас Джозеф (Thomas Joseph), исполнительный вице-президент подразделения Culinary компании Martha Stewart. — Популярная практика Марты Стьюарт по употреблению свежевыжатых соков по утрам и ее постоянное влияние в сфере велнеса, которые достигли широких масс благодаря журналу Whole Living, сыграли важную роль в нашем решении. Сегодня, когда так много людей уделяют приоритетное внимание заботе о своем здоровье и жизненном тонусе, мы рады предложить три высокоэффективных продукта с точно продуманным составом и отличным вкусом, которые помогут им достичь своих целей в области оздоровления».

Новые продукты Martha Stewart Wellness состоят только из натуральных, экологически чистых ингредиентов и не содержат искусственных добавок. Эта линейка продуктов была разработана с учетом универсальности и простоты использования и обладает рядом преимуществ, полезных для поддержания здорового образа жизни. Благодаря тщательно продуманному составу, способствующему сохранению здоровья и жизненного тонуса, они могут стать отличным дополнением к любой оздоровительной программе.

«Нас воодушевляет сотрудничество с Martha Stewart и Project #1 Nutrition как возможность предложить тщательно разработанные оздоровительные продукты клиентам во всем мире, которые осознают важность поддержания качества жизни в любом возрасте, — поделилась Линдси Вифелс (Lindsey Wiefels), старший вице-президент по мерчандайзингу компании iHerb. — Бренд Martha Stewart является синонимом высокого качества, великолепного вкуса и внимания к деталям, что объясняет востребованность и огромную международную привлекательность ее новой серии продуктов для оздоровления».