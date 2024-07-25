iHerb пополнила свой ассортимент продукцией Martha Stewart Wellness

Компания iHerb, один из лидеров мировой электронной торговли витаминами, минеральными комплексами, биологически активными добавками к пище и другими товарами для здоровья и оздоровления, бъявила о включении в свой ассортимент трех инновационных БАДов от Martha Stewart, Marquee Brands и Project #1 Nutrition. Новая линейка биологически активных добавок к пище от Martha Stewart Wellness — Marine Wellness Collagen, Wellness Greens и Wellness Reds — поможет клиентам iHerb в более чем 180 странах мира воспользоваться преимуществами продукции Martha Stewart.
«Как давние сторонники здорового образа жизни, мы стремились расширить наш ассортимент Wellness целевыми универсальными БАДами, которые легко вписываются в занятую жизнь современного человека, — говорит Томас Джозеф (Thomas Joseph), исполнительный вице-президент подразделения Culinary компании Martha Stewart. — Популярная практика Марты Стьюарт по употреблению свежевыжатых соков по утрам и ее постоянное влияние в сфере велнеса, которые достигли широких масс благодаря журналу Whole Living, сыграли важную роль в нашем решении. Сегодня, когда так много людей уделяют приоритетное внимание заботе о своем здоровье и жизненном тонусе, мы рады предложить три высокоэффективных продукта с точно продуманным составом и отличным вкусом, которые помогут им достичь своих целей в области оздоровления».
Новые продукты Martha Stewart Wellness состоят только из натуральных, экологически чистых ингредиентов и не содержат искусственных добавок. Эта линейка продуктов была разработана с учетом универсальности и простоты использования и обладает рядом преимуществ, полезных для поддержания здорового образа жизни. Благодаря тщательно продуманному составу, способствующему сохранению здоровья и жизненного тонуса, они могут стать отличным дополнением к любой оздоровительной программе.
«Нас воодушевляет сотрудничество с Martha Stewart и Project #1 Nutrition как возможность предложить тщательно разработанные оздоровительные продукты клиентам во всем мире, которые осознают важность поддержания качества жизни в любом возрасте, — поделилась Линдси Вифелс (Lindsey Wiefels), старший вице-президент по мерчандайзингу компании iHerb. — Бренд Martha Stewart является синонимом высокого качества, великолепного вкуса и внимания к деталям, что объясняет востребованность и огромную международную привлекательность ее новой серии продуктов для оздоровления».