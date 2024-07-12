iHerb представил новое глобальное партнерство с The Vitamin Shoppe

Компания iHerb, один из ведущих мировых ритейлеров в сфере электронной торговли витаминами, минералами, пищевыми добавками и другими продуктами для здоровья и велнеса, объявил о партнерстве с The Vitamin Shoppe.

Мюриэль Гонсалес (Muriel Gonzalez), президент The Vitamin Shoppe, прокомментировала: «В The Vitamin Shoppe мы считаем, что каждый заслуживает хорошего здоровья, поэтому мы особенно рады предложить наши высококачественные пищевые добавки и передовые формулы спортивного питания миллионам новых потребителей на рынках по всему миру через глобальный охват iHerb. Наша коллекция эксклюзивных брендов и продуктов неизменно является лидером продаж в американском сегменте нашего бизнеса благодаря их надежному качеству, инновациям и ценности. Мы с нетерпением ждем возможности привнести эти ведущие отраслевые стандарты в наше партнерство с iHerb и его обширной международной клиентской базой».

В настоящее время iHerb предлагает более 250 продуктов от The Vitamin Shoppe, и еще сотни планируется выпустить в ближайшие месяцы. Доступные бренды: бренд Vitamin Shoppe; Vthrive The Vitamin Shoppe; BodyTech; BodyTech Elite.

Каждый продукт из семейства брендов The Vitamin Shoppe проходит 320 этапов строгого контроля качества, при этом чистота и эффективность ингредиентов проверяются независимыми сторонними лабораториями. Поэтому клиенты могут быть уверены, что все продукты брендов The Vitamin Shoppe соответствуют отраслевым стандартам качества или превосходят их.

«С момента своего основания iHerb предоставляет клиентам по всему миру аутентичные продукты от проверенных, надежных и уважаемых брендов. Мы с гордостью приветствуем фирменные бренды The Vitamin Shoppe на нашем сайте, еще больше обогащая наши разнообразные предложения продуктов», – сказала Линдси Вифельс (Lindsey Wiefels), старший вице-президент по мерчандайзингу iHerb. «Наше сотрудничество и партнерство позволяют нам выполнять нашу миссию по предоставлению клиентам по всему миру доступа к высококачественным продуктам для здоровья и велнеса. Вместе с The Vitamin Shoppe мы с нетерпением ждем возможности помочь людям расставить приоритеты в своем физическом и эмоциональном благополучии».