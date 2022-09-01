iHerb, сделавшая заказ товаров для здоровья простым и доступным, отмечает свое 26-летие

Компания iHerb, предлагающая тщательно отобранные лучшие в мире товары для здорового образа жизни, с гордостью отмечает свое 26-летие. Компания iHerb, основанная в 1996 году с миссией сделать здоровую и сбалансированную жизнь удобной и доступной для всех, выросла в команду из более чем 2400 человек, с 11 миллионами активных клиентов в более чем 185 странах.

На протяжении более чем двух десятилетий компания iHerb стремится к устойчивому росту и инновациям на основе убеждения, что важно здоровье каждого человека. Платформа электронной коммерции iHerb.com обеспечивает клиентам обслуживание с учетом местных условий, что позволяет людям по всему миру быстро и просто покупать лучшие оздоровительные продукты по самым выгодным ценам. Магазин поддерживает 16 языков, 74 валюты, 34 варианта оплаты и предлагает более 30 тысяч товаров в таких категориях, как витамины, добавки, спорт, личная гигиена, средства для ухода за кожей, красота, дети, дом, продукты питания и домашние питомцы. Глобальная дистрибьюторская сеть iHerb, имеющая непревзойденный международный охват и отправляющая товары в более чем 185 стран, опирается на восемь глобальных центров реализации продукции и складских центров с климатическим контролем, а также на самую современную сбытовую цепочку. Это позволяет бренду поставлять свою продукцию непосредственно потребителям, без посредников, и всегда обеспечивать высочайшее качество и свежесть.

«Празднуя наш 26-летний юбилей в этом году, мы выражаем благодарность за пройденный путь и одновременно стремимся найти новые, инновационные способы предложить нашим клиентам лучший выбор качественных оздоровительных товаров по максимально доступным ценам, с доставкой непосредственно к их дверям, — заявил глава компании iHerb Эмун Забихи (Emun Zabihi). — Мы в компании iHerb убеждены в том, что каждый человек в мире должен иметь легкий доступ к товарам, которые помогут ему жить как можно более здоровой и лучшей жизнью. Наша целеустремленная команда iHerb прилагает все усилия для обеспечения такого доступа нашим клиентам по всему миру».

В честь 26-летнего юбилея, посвященного продвижению здорового образа жизни, компания iHerb запустила новую викторину, чтобы сделать еще проще поиск нужной продукции для достижения клиентами своих целей в области здорового образа жизни.

Кроме того, на сайте компании iHerb.com есть специальные юбилейные предложения в различных категориях в дополнение к обычным еженедельным и всеобщим акциям, чтобы клиенты могли наслаждаться и праздновать вместе с брендом.