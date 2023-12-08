ИИ-наставник поможет принять решение для выбора профессии

На научно-образовательном салоне в Санкт-Петербурге представили новый способ выбрать «дело мечты» и попробовать себя в самых разных профессиях при помощи искусственного интеллекта. Проект Лаборатории ПИИ не имеет аналогов и предполагает исследовать мировой опыт больших языковых моделей при помощи научных сотрудников СПбГУ.

Исходя из мировой практики и опыта, специалисты Лаборатории ПИИ при помощи созданного ИИ-наставника помогут определить всем ищущим себя в жизни студентам и взрослым правильный профессиональный путь и адаптироваться к выбранной профессии. Также ИИ-наставник поможет улучшить навыки и погрузиться в профтонкости.

Процесс выявления навыков и определения подходящей профессии с ИИ-наставником похож на обычный текстовый квест.

В процессе квеста можно протестировать себя в качестве пилота, агронома, ветеринара, химика, поэта, телеведущего. А если направление еще не выбрано, то можно в любой момент проконсультироваться с роботом.

«Наставник сориентирует, какие лучше посетить курсы, к чему у специалиста больше способностей — к математике, физике, лингвистике, и каждый получает на специальной открыточке QR-код с информацией, которую он дома может спокойно почитать и понять, куда ему дальше пойти учиться», — пояснила Марина Лаврикова, первый проректор СПбГУ по учебной работе.

После презентации квеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек, Лингвистическая клиника СПбГУ заключила договор с Лабораторией ПИИ в лице проректора о проведении лингвистических исследований и совместных проектов, в рамках работы которых планируется запустить несколько уникальных стартапов на основе ИИ.