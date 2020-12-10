Имеем право на офлайн

Госдума приняла закон об удаленной работе. Как пишет Российская газета, в документе предусмотрено три ее разновидности — постоянная дистанционная работа, комбинированная занятость с частичной работой в офисе и временная дистанционная работа, период которой не может превышать шесть месяцев.

Работодатель сможет переводить сотрудников на «удаленку» в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. «Удаленщики» получили и гарантии по оплате труда. В законе прописано, что перевод работника на дистанционную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.

Отдельно прописано время отдыха удаленных сотрудников — так называемое «право на офлайн». Его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа и оплачиваться соответственно. Как показал опрос Superjob, работать после «звонка» сотрудникам на «удаленке» приходится чаще: среди тех, кто продолжает ходить на работу, каждый пятый никогда не задерживается сверх положенного, а среди дистанционных сотрудников таких 11-12 процентов.

Сотрудники, которых компании вывели на «удаленку» из-за COVID-19, пока не сумели выстроить столь же эффективный баланс работы и личной жизни, как те, кто работал дистанционно и до коронавируса.

Среди россиян, которые сегодня трудятся на «удаленке» из-за COVID-19, личные дела за день успевают сделать 48 процентов, примерно такой же процент и среди работающих в офисе. Среди тех, кто работал на «удаленке» и до пандемии, число респондентов, которые успевают переделать все личные дела за день, гораздо выше — 66 процентов.

«Одной из основных сложностей при переходе на удаленную работу стало смещение баланса работы и личной жизни, — подтверждает управляющий директор по персоналу Lamoda Юлия Демченко. — Границы действительно стираются, это актуально и для сотрудников, и для руководителей. Для сохранения баланса мы стараемся не ставить встречи после рабочих часов, если это не форс-мажор. Проводим образовательные мероприятия о работе со стрессом, здоровом образе жизни, тайм-менеджменте. Сейчас разрабатывается проект цифрового этикета, который поможет дополнительно мотивировать сотрудников к заботе о других при командном взаимодействии и уважению к личному времени коллег».

Ко второй волне пандемии коронавируса большинство компаний успели выстроить эффективные процессы удаленной работы

Ко второй волне пандемии коронавируса большинство компаний успели выстроить эффективные процессы удаленной работы, показало исследование ANCOR. Во многих организациях изменились формат и частота коммуникации: общения между руководителями и подчиненными стало больше, что, в свою очередь, позволило управленцам лучше узнать свою команду. Сотрудники стали более ответственными. «Во-первых, люди освоили новые форматы работы, стали более гибкими. Во-вторых, растущая безработица и конкуренция за рабочие места тоже стимулируют рост ответственности за результат», — рассказал генеральный директор ANCOR Сергей Саликов. Возможность приезжать в офис, по его словам, общаться с коллегами и решать вопросы лично в компаниях приветствуется, а рабочие дни дома в этом случае воспринимаются как приятный бонус.

Бизнесу пришлось оперативно перестраивать организацию рабочих процессов после первой волны самоизоляции, начавшейся в марте. За прошедшие месяцы компании инвестировали в технологии и продумывали логику нового формата работы: распределение рабочих мест в офисе, графики присутствия сотрудников и другие организационные вопросы.

«С момента перехода части сотрудников на удаленный формат работы в нашем банке были введены некоторые инструменты контроля, но больший фокус был сделан на обучение, — рассказала директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова. — В программу корпоративного обучения с марта этого года были включены такие темы, как дистанционное управление сотрудниками, адаптация сотрудника удаленно, предоставление обратной связи сотруднику, работающему удаленно продолжительное время. Для новичков в адаптационный вебинар включен блок по оперативному дистанционному включению в работу. Проводится обучение по управлению стрессом, самоорганизации и тайм-менеджменту при удаленной работе».

По словам Юлии Демченко, в Lamoda не вводили никаких дополнительных инструментов контроля работы сотрудников, однако делились с руководителями рекомендациями, как без потери в качестве управлять командой, находящейся на «удаленке». Согласно опросу, у 90 процентов сотрудников производительность осталась на прежнем уровне или повысилась.

Одной из основных сложностей при переходе на удаленную работу, по мнению экспертов, стало смещение баланса работы и личной жизни

Из-за перехода на удаленную работу в этом году появилась и необходимость прохождения испытательного срока онлайн. По словам рекрутеров, в первую очередь это подходит тем новичкам, задачи которых можно измерить «от и до»: руководитель ставит задачу, сотрудник ее выполняет самостоятельно и затем отчитывается о результатах. Преимущество у тех, кто и раньше мог эффективно работать дистанционно: специалисты в IT-области, профессионалы из маркетинга, рекламы, PR, редакторы, журналисты, переводчики, дизайнеры, аналитики.

«Основной залог успешного прохождения испытательного срока в удаленном формате сегодня в большей степени зависит от правильно организованного процесса адаптации новых работников, — полагает генеральный директор международной рекрутинговой компании Hays в России Алексей Штейнгардт. — Сам же сотрудник, если он будет полностью на «удаленке» и для него предусмотрен испытательный срок, должен уточнить цели, задачи, показатели эффективности, процесс взаимодействия с коллегами и руководителями, контрольные точки, наличие наставника или ментора, формы и регулярность отчетов. На самом деле такая же процедура должна быть отлажена и при работе в офисе».

В законе об удаленной работе учитывается, что на дистанционный формат возможно перевести не всех сотрудников. Временное прекращение их работы в случае форс-мажора или объявления режима чрезвычайной ситуации будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В этот период работники будут получать две трети тарифной ставки.

Поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную работу, вступят в силу с 1 января 2021 года.