Infortrend повышает безопасность своих хранилищ для защиты данных от программ-вымогателей

Infortrend® Technology, Inc., ведущий поставщик корпоративных хранилищ, объявил о внедрении в свои унифицированные решения для хранения данных EonStorGS функций обеспечения безопасности через хранение данных в неизменном виде или в режиме WORM (позволяющем однократную запись и многократное чтение) и с использованием многофакторной аутентификации (MFA), что обеспечивает безопасность хранящихся данных, в частности, от атак программ-вымогателей.

В настоящее время продолжает расти число атак с использованием программ-вымогателей, что свидетельствует о том, что такие традиционные способы предотвращения таких угроз, как межсетевые экраны и антивирусные средства, не обеспечивают полную защиту. В связи с этим предприятия начали использовать для защиты архивных данных хранилища, не позволяющие изменение данных, или хранилища типа WORM (позволяющие однократную запись и многократное чтение).

Семейство унифицированных хранилищ EonStor GS от Infortrend теперь предлагает хранение объектов в неизменном виде. Организации могут хранить данные в режиме WORM , чтобы предотвратить их шифрование программами-вымогателями, и устанавливать правила хранения, задавая период хранения, что предотвращает случайное стирание данных.

Помимо хранения объектов в неизменном виде, в семействах GS также реализована функция многофакторной аутентификации ( MFA ). Это значит, что для доступа к учетной записи требуется дополнительный одноразовый пароль, получаемый либо из приложения, либо по электронной почте. Эта функция доказала свою эффективность для защиты от несанкционированного доступа, даже если пароль стал известен злоумышленникам. По данным Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, использование функции MFA снижает вероятность хакерских атак на 99%1.

«Хранение объектов в неизменном виде и MFA обеспечивают повышенную безопасность. Обязательные для некоторых и настоятельно рекомендуемые в качестве мер безопасности правительствами по всему миру, особенно в государственных организациях, финансовой и медицинской отраслях, функции WORM и MFA усиливают защиту конфиденциальных и ценных данных от незаконного доступа», — заявил старший директор по планированию продукции Фрэнк Ли ( Frank Lee ).