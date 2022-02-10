Infortrend представляет новые преимущества хранилища Infortrend EonStor GS

Ведущий производитель корпоративных систем хранения данных Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) предлагает отличное решение для инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) при организации удаленной работы — унифицированное корпоративное хранилище EonStor GS. Хранилище разработано с учетом особенностей виртуализации рабочих столов и способно выдерживать высокие рабочие нагрузки, снижая совокупную стоимость владения.

У многих компаний есть филиалы, где для организации удаленной работы используются крупные среды виртуальных рабочих столов, с помощью которых сотрудники получают доступ к общекорпоративным базам данных. Продукты для хранения VDI крайне важны с точки зрения эффективности рабочих процессов: такие решения должны обеспечивать отличную производительность даже при высокой нагрузке, обладать простотой развертывания и масштабируемостью — и все это при низкой стоимости рабочего места.

Унифицированное хранилище EonStor GS представляет собой идеальную платформу для развертывания VDI. С помощью хранилища можно организовать до шести тысяч виртуальных рабочих столов для удаленных сотрудников, при этом во всех случаях гарантируется превосходное взаимодействие с пользователем. Для хранилищ серии GS предлагаются различные варианты конфигурации с использованием флеш-накопителей и гибридных опций, призванные обеспечить экономичность VDI, стабильность ее работы и высокую производительность — до миллиона операций ввода-вывода данных в секунду со временем отклика менее 0,5 секунды. Такие параметры подходят для интенсивных рабочих нагрузок в часы пиковой активности.

Решения серии GS сертифицированы для использования в сочетании с самыми популярными платформами для развертывания виртуальных рабочих столов, включая VMware и Citrix. EonStor GS объединяет в себе преимущества сетей хранения данных SAN и NAS, что упрощает развертывание VDI: ОС и приложения VDI работают на базе SAN, а папки пользователей обрабатываются в NAS. Таким образом пользователи VDI получают удобный общий доступ к папкам с повышенным уровнем защиты данных. Для развертывания крупных VDI хранилища GS поддерживают линейное масштабирование как емкости, так и производительности. Чтобы обеспечить целостность данных, в серии GS используется удаленная репликация, а также vCenter Site Recovery Manager (SRM). «EonStor GS — это залог эффективности организации гибких виртуальных рабочих сред. Решения GS сертифицированы ведущими платформами для развертывания виртуальных рабочих столов и проверены в ходе эксплуатации множеством клиентов. Это мощное и экономичное решение для организации удаленной работы», — заявил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).