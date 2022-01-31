Innodisk стремится охватить все возможности рынка AIoT и формирует экосистему AIoT

Компания Innodisk, один из ведущих мировых производителей промышленных флеш-накопителей и карт памяти, сообщает о своих достижениях в области искусственного интеллекта и интернета вещей (AIoT) за прошедший год и делится планами на 2022 год. Уже сейчас, в 2022 году, лидерам рынка невозможно игнорировать стремительное развитие AIoT, но многие еще до конца не поняли, что это такое и не знают, с чего начать. В течение следующих пяти лет на этом рынке ожидается рост предложений на 39,1 % ежегодно. Чтобы охватить все возможности рынка AIoT, в 2021 году компания Innodisk совместно со своими дочерними предприятиями сформировала экосистему данных AIoT под названием «AIoT All-Round Service», которая, используя совместный опыт, предлагает полный промышленный пакет AIoT.

Год спустя, компания Innodisk подтверждает успешное развитие этого направления ежегодно удваивающимся числом проектов, связанных с AIoT. При более внимательном рассмотрении очевидно, что первичный фокус нацелен на 5G, сети, инфраструктуру и автоматизационные поля.

Во многом благодаря своим высококачественным промышленным системам хранения, памяти, встроенным периферийным устройствам и программному обеспечению компания Innodisk сегодня на шаг впереди, внедряя это в технологические решения AIoT, способные выдерживать значительные вибрации и жесткие окружающие условия, например для использования в роботах с искусственным интеллектом и электромобилях.

Роботы с ИИ зафиксировали свое место на рынке в качестве способа бесконтактной доставки в отелях, больницах и аэропортах во время пандемии. Эти электронные помощники соответствуют требованиям соблюдения социальной дистанции и снижают нагрузку на персонал. Компания Innodisk совместно с высокотехнологичным предприятием в секторе интеллектуальных услуг выполнила интеграцию специализированных SSD в конструкцию роботов с ИИ, обеспечивая надежность их эксплуатации.

Для электромобилей необходимо оснащение надежной электроникой, способной выдерживать сильные вибрации и высокие температуры, превышающие лимиты для стандартного оборудования. Международная технологическая компания использовала в электромобилях DRAM-модули компании Innodisk с широким диапазоном температур, промышленные флеш-накопители и GPS-трекер ее филиала Antzer. В итоге их система доставки получила преимущества технологии ИИ, в то же время сокращая выбросы в атмосферу и уровень шумового воздействия. Специальный помощник Innodisk Эрик Чан (Eric Chang) заявил: «Мы уверены в том, что использование приложений с ИИ будет расти в 2022 году, особенно в сфере электромобилей и умных городов. Электромобили, такие как автобусы, грузовой и логистический транспорт, а также управление парками электромобилей продолжат свой рост. Умные города также находятся в центре внимания, так как все больше стран инвестируют средства в технологии для внедрения AIoT и умных городов, включая умные фонари и системы мониторинга». Компания Innodisk обладает всеми средствами для технологического прорыва и поставила четкую цель «Построить интеллектуальный мир».