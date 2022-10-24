Innodisk выпускает новую серию модулей камер, опираясь на ИИ и компьютерное зрение

Компания Innodisk, один из мировых лидеров в области хранения промышленных данных и встроенных периферийных устройств, недавно объявила о своем намерении заняться сферой искусственного интеллекта (ИИ). Поскольку 50% разработок Innodisk в области ИИ связано с распознаванием изображений, компания также выпустила новую серию модулей камер, представляющих собой дальнейший шаг в развитии технологии распознавания изображений.

По сравнению с существующими на рынке изделиями новые модули камер Innodisk имеют три основных преимущества: индивидуальная разработка, совместимость с платформой и адаптация ISP. При этом их качество и долговечность гарантированы теми же высокими стандартам, что и для всех продуктов Innodisk, и защищены 3-летней гарантией.

Камеры используются в самых различных системах, начиная от банкоматов и заканчивая информационно-развлекательными системами для пациентов. Оптимизированные камеры Innodisk будут удовлетворять разнообразным требованиям, предъявляемым к этим сферам применения, включая распознавание изображений с помощью ИИ, где маленькая камера MIPI может устанавливаться в парковочный автомат или интеллектуальную зарядную станцию для распознавания номерных знаков, или на производственную линию для автоматического обнаружения дефектов. Помимо других технологий видеозаписи Innodisk, таких как InnoREC для твердотельных накопителей, компания создает комплексное решение для интеграторов с потребностями в видеозаписи.

Руководитель международного подразделения интеллектуальных периферийных приложений Innodisk Джонни Ву (Johnny Wu) заявил следующее: «Искусственный интеллект Innodisk — это полная интеграция программных и аппаратных решений, а также ключевых технологий, таких как платформы и алгоритмы. Недавно выпущенная серия модулей камер будет представлена в различных новых системах ИИ и интеллектуальных системах по всему миру и, как ожидается, достигнет выдающихся результатов во все более процветающей сфере прикладных систем машинного зрения с использованием ИИ».

Компания Innodisk уже выпустила свои модули камер серии USB 2.0 и MIPI (с интеграцией ISP), включая модели EV2U-RMR2, EV2U-SGR1 и EV2U-RMR1. Компания продолжит оптимизацию и расширение ассортимента своей продукции, и планирует выпуск камер 4K с функцией автоматической фокусировки.

В компании Innodisk надеются, что ее новейшее расширение на рынке камер наряду с использованием ИИ поможет клиентам в строительстве интеллектуального мира.