Инновационная выставка демонстрирует растущее влияние

Форум ZGC 2024 года в Пекине продемонстрировал широкий спектр новейших технологических инноваций.

Мероприятие проходило с 25 по 29 апреля и включало 128 мероприятий, в том числе форумы и конференции, обмен технологиями, релизы технологических достижений и технологические соревнования.

The ZGC Forum attracts a great number of overseas attendants. Photo by Wang Zhuangfei / China Daily

Более 120 ведущих мировых ученых и академий из страны и из-за рубежа выступили с речами на пленарной сессии ежегодной конференции форума ZGC 2024 года и 60 параллельных форумах, чтобы поделиться своим мнением о передовых технологиях и смежных отраслях.

Из выступающих более 30 процентов приезжают из-за рубежа, в том числе более 10 лауреатов Нобелевской премии, Филдсовской премии и Премии Тьюринга.

Среди присутствующих также были представители 218 иностранных правительственных ведомств и международных организаций, 162 отечественных и международных университетов, а также участники со всей страны.

В частности, бизнес-сообщество проявило большой интерес к участию, в нем приняли участие руководители 225 венчурных учреждений, более 100 компаний-единорогов и более 10 000 технологических компаний.

Международный конкурс передовых технологий в Чжунгуаньцуне 2024 года получил 1280 проектов из 74 зарубежных стран и регионов, что составляет более 40 процентов от общего числа заявок.

Во время Международной выставки технологий в Чжунгуаньцуне в 2024 году были организованы встречи по поиску партнеров в области технологий, предназначенные для сотрудничества с несколькими странами, такими как Великобритания, Италия, Южная Корея и Япония.

В общей сложности в ходе форума ZGC в этом году было подписано 309 проектов сотрудничества на общую сумму 67,32 млрд юаней (9,30 млрд долларов США).

Форум ZGC охватил множество секторов. В области искусственного интеллекта были проведены разнообразные диалоги по таким актуальным темам, как инновации в архитектуре моделей, этика и безопасность ИИ, а также воплощенный интеллект для улучшения перспективных исследований и оценки.

В медико-биологической отрасли были объявлены значительные передовые технологические достижения, ориентированные на такие области, как нейрокомпьютерные интерфейсы и синтетическое биопроизводство.

Что касается космической науки, были проведены углубленные дискуссии вокруг экстремального космоса, гравитационных волн и других областей и были опубликованы последние технологические достижения, такие как ракета-носитель Zhuque-2.

Кроме того, была выпущена серия исследовательских докладов высокого уровня, которые «имели важное значение для понимания глобальных тенденций на переднем крае науки и техники».