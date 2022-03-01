О запуске новой системы радиосвязи Thuraya Push-to-Talk объявила Thuraya

Компания Thuraya Telecommunications, дочерняя компания флагманского поставщика спутниковых решений ОАЭ — компанией Al Yah satellite Communications Company PJSC («Yahsat» ), или совместно с дочерними организациями, «the Group» — зарегистрированная на фондовой бирже Абу-Даби («ADX») под символом (SYMBOL: YAHSAT) (ISIN: AE007501017) объявила о запуске новой системы радиосвязи на основе IP-технологий Thuraya Push-to-Talk (PTT).

Thuraya PTT была разработана совместно с Cobham SATCOM, одним из ведущих поставщиков на рынке морских и наземных спутниковых средств связи. Это решение позволит пользователям в самых разных отраслях расширить спектр голосовой связи за пределы прямой видимости (BLOS), вне зависимости от местоположения объектов и персонала.

Thuraya PTT — радиокоммуникационное решение на базе IP, работающее в сочетании с любым широкополосным терминалом Thuraya для создания частной сети. Она дает пользователям возможность комбинировать и интегрировать различные технологии, такие как 3G/LTE/LMR (наземная мобильная радиостанция) с помощью усовершенствованной спутниковой системы Thuraya, обеспечивающей бесперебойную голосовую связь и передачу данных.

Новое решение разработано таким образом, чтобы оно было простым в использовании и гарантировало безопасную совместимость между несколькими пользователями с различными системами связи на суше и на море. Данное решение обеспечивает связь с различных устройств и объектов, а также бесперебойное переключение между спутниковыми, сотовыми и ЛВС сетями в режиме реального времени, что обеспечивает экономически эффективную и надежную связь.

Система Thuraya PTT предназначена для критически важных операций по поддержке организаций в удаленных районах, часто испытывающих трудности с отсутствием надежной связи, особенно в тех случаях, когда существует срочная необходимость в общении между различными районами, странами или континентами. Сервис Thuraya PTT позволяет организациям преодолеть эту проблему, повышая в результате общую производительность труда и безопасность.

Глава компании Thuraya Сулейман Аль Али (Sulaiman Al Ali) заявил следующее:«Сегодня мы с гордостью объявляем о запуске системы Thuraya Push-to-Talk. Спутниковая связь и технология push-to-talk обеспечат непревзойденную поддержку широкого спектра секторов, большинство из которых в настоящее время уже обслуживается и поддерживается компанией Thuraya, за счет повышения эффективности, безопасности и защиты военнослужащих и персонала, работающего на местах. Рынок ясно продемонстрировал спрос на сервисы PTT, позволяющие пользователям общаться через единое решение. Мы ожидаем, что рыночный потенциал такого сервиса продолжит расти».

«Наше партнерство с Cobham SATCOM является одним из ключевых компонентов этого успешного запуска. Оно позволило нам расширить свое портфолио за счет создания платформы для дальнейшего развития и разработки функций и приложений в целях увеличения нашей доли на мировом рынке. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества с Cobham SATCOM и достижения новых рубежей такого рода в ближайшем будущем», — добавил он.

Объем глобального рынка PTT (включая оборудование, решения и услуги для всех типов сетей) предположительно возрастет с 29,2 млрд долл. США в 2021 году до 45,2 млрд долл. США к 2026 году, т.е. в среднем на 9,1% в год в этот период, при этом значительная доля роста будет приходиться на секторы общественной безопасности, государственного управления, энергетики и коммунального хозяйства. Кроме того, ожидается, что к 2031 году мировой рынок терминалов для гибридной сотово-спутниковой связи достигнет порядка 700 млн долл. США, увеличиваясь в среднем на 22,81% в год в течение прогнозируемого периода 2021−2031 годов. Thuraya PTT расширяет традиционные возможности push-to-talk на гибридные сети передачи данных, такие как наземные сети сотовой связи (там, где они есть), а также на спутниковую сеть Thuraya там, где таковых нет. При этом вмешательства пользователя не требуется — система автоматически направляет трафик голосовой связи и передачи данных через наименее дорогостоящую и самую надежную из доступных сетей.