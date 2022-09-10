Инновационным продуктом в отрасли возобновляемой энергетики станет EcoFlow DELTA 2

DELTA 2 – усовершенствованную портативную зарядную станцию представила компания EcoFlow, мировой эксперт в области портативных источников энергии и решениях для ее возобновляемых источников. С начала года в России зафиксирован существенный рост спроса на предыдущую модель DELTA, что говорит об увеличении популярности среди россиян портативных электростанций.

В отрасли возобновляемой энергетики портативная зарядная станция DELTA 2 на солнечных батареях с мощностью, достигающей 1800 Вт·ч, и сроком службы от 10 лет станет инновационным продуктом. Устройство способно заряжаться до 80% всего за 50 минут благодаря уникальной технологии X-stream – это в 7 раз быстрее, чем представленные на рынке другие станции. Новая энергостанция позволит зарядить до 90% бытовых приборов – электрогрили, кофемашины, фены, обогреватели. Технология X-boost, позволяющая предотвратить перегрузку устройств мощностью до 2400 Вт, используется для обеспечения питания устройств с высоким потреблением энергии. Для использования в быту эти характеристики делают EcoFlow DELTA 2 незаменимой.

Генеральный директор компании EcoFlow Брюс Ван подчеркнул, что новую зарядную станцию незаменимым устройством для использования в домашних условиях или в путешествиях делают компактность, высокая скорость зарядки и возможность для обеспечения питания устройств с высоким энергопотреблением увеличить максимально допустимую мощность. По его словам, компания постоянно стремится к совершенствованию своих технологий и продуктов.