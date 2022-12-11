Институт изменения климата и Азиатский банк развития требуют природоохранных мер для Азии

Институт изменения климата при университете Цинхуа и Азиатский банк развития совместно призвали к внедрению эффективных природосберегающих решений в Азии

The side event attracted leading experts from around the world.

27-я Конференция ООН по изменению климата (КС27) в Египте завершилась менее чем за три недели до начала 15-й Конференции ООН по биоразнообразию (КС15 КБР) в Монреале. Повестки конвенций ООН по изменению климата и биоразнообразию все больше пересекаются. Это отражает растущее понимание взаимосвязи между этими двумя проблемами и необходимостью поиска комплексных решений.

Институт изменения климата и устойчивого развития (ICCSD) при Университете Цинхуа и Азиатский банк развития (ADB) совместно объявили о том, что на КС15 КБР они призовут к внедрению передового опыта в области природосберегающих решений по всей Азии.

«Путь к углеродной нейтральности — это системная революция, связанная с обществом в целом, поэтому углеродная нейтральность выходит за рамки изменения климата, а природосберегающие решения не должны ограничиваться только поглощением углерода», — заявила д-р Биньбинь Ван (Binbin Wang), глава платформы C+NbS института ICCSD и исполнительный генеральный секретарь Глобального альянса университетов по климату (GAUC).

Согласно определению, принятому Ассамблеей Организации Объединенных Наций по окружающей среде в марте этого года, к природосберегающим решениям относятся «меры по защите, сохранению, восстановлению, устойчивому использованию природных или измененных наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем и управлению ими, которые эффективно и адаптивно решают социальные, экономические и экологические проблемы, обеспечивая при этом благосостояние людей, функционирование экосистем, устойчивость и выгоды от биоразнообразия».

Дополнительное мероприятие под тематическим названием «Инновационный путь к углеродно-нейтральному будущему», которое совместно организовали ICCSD и ADB, направлено на более глубокое изучение потенциала природы, в частности устойчивого использования природных ресурсов с точки зрения изменения климата.

«Как эксперт по климату, я считаю, что любая возобновляемая энергия происходит из природных источников, поэтому, если мы согласны с тем, что возобновляемые источники энергии — это решение для углеродно-нейтрального будущего, то с этой точки зрения они являются природосберегающими решениями». Д-р Ван подчеркнула: «Мы должны поощрять синергетический и комплексный подход».

Для использования потенциала природы в решении проблемы изменения климата институт ICCSD совместно с более чем 400 партнерами по всему миру работает с платформой C+NbS и проводит исследование мировой практики начиная с 2019 года, когда на Саммите ООН по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке Китаю и Новой Зеландии было предложено возглавить «Коалицию природосберегающих решений». В ходе исследования была создана база данных, включающая 300 глобальных примеров, а затем сформулирован критерий оценки с учетом руководящих принципов экологической цивилизации — целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) — со ссылкой на Глобальный стандарт МСОП.

«Мы установили 6 основных показателей для первичного отсева и 3 параметра для глубокой оценки, чтобы отобрать 28 хороших примеров из базы данных в качестве рекомендованных для публикации во время первого этапа КС15 КБР в Куньмине, — заявила д-р Ван. — В качестве следующего шага охват исследований будет сужен до регионального уровня, чтобы более точно найти самые передовые и образцовые практические примеры».

ICCSD продолжает сотрудничать с ADB над созданием азиатской базы данных природосберегающих решений для более глубокого анализа существующей в регионе практики. Все организации, использующие соответствующую практику в Азии, могут направить свои примеры по адресу iccsd@tsinghua.edu.cn до 31 марта 2023 года. Отчет об исследовании будет обнародован на 28-й Конференции ООН по изменению климата в Дубае.

Это дополнительное мероприятие ознаменовало начало стратегического партнерства между ICCSD и ADB. В ходе пленарного заседания представители экологической организации The Nature Conservancy (ТНК), Всемирного экономического форума и благотворительной организации ClientEarth, а также Международный молодежный посол GAUC обменялись результатами исследований и практическими достижениями в этой области.

«Мы уверены, что сможем найти более инновационные решения для достижения углеродной нейтральности при активной поддержке сети ADB в Азии», — заявил президент ICCSD Ли Чжэн (Li Zheng).

«Природа в настоящее время рассматривается как ключ к преодолению острых кризисов, с которыми сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия и отсутствие продовольственной безопасности», — заявил председатель Тематического комитета ADB по окружающей среде Чжан Цинфэн (Zhang Qingfeng). По словам г-на Чжана, ADB также сотрудничает со Стэнфордским университетом над раскрытием потенциала природы.