Intelion Data Systems: наиболее привлекательные регионы РФ для размещения специализированных дата-центров. Мнение экспертов

В связи с существенным повышением интереса к крипто-индустрии, а также учитывая имеющиеся географические преимущества, РФ может стать одним из наиболее крупных игроков отрасли майнинга криптовалют. В стране для этого есть все необходимое: невысокая стоимость электроэнергии, резервы свободных мощностей и развитая во многих регионах страны энергетическая инфраструктура. Эксперты компании Intelion Data Systems дали оценку наиболее перспективных для размещения дата-центров регионов России.

Растущий интерес россиян к цифровым активам и криптовалютам, как одному из наиболее доходных способов вложения капитала в условиях неопределённости и спада мировой экономики, привел к активному росту спроса на создание вычислительных дата-центров. И здесь на первый план выходит определение их правильной локации.

Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems:

«Место размещения специализированных дата-центров имеет решающее значение для эффективности капиталовложений, поэтому для принятия решения нужен внимательный и профессиональный анализ всех влияющих на это факторов. Основными критериями, которыми стоит руководствоваться при выборе локации, является низкая стоимость электроэнергии и профицит ее генерирующей мощности в регионе. Сочетание этих факторов присутствует далеко не во всех российских регионах.»

Наиболее популярные регионы РФ для размещения майнинговых ЦОД, 2021г.

Регион Объем генерации за 2021 г., млн. кВт∙ч Объем потребления за 2021 г., млн. кВт∙ч Разница между генерацией и потреблением ээ., млн. кВт∙ч Москва и Московская область 74 750,00 115 485,00 -40 735,00 Свердловская область 56 670,00 43 005,00 13 666,00 Мурманская область 16 600,00 11 973,00 4 627,00 Республики Карелия 5 200,00 8 302,00 -3 102,00 Иркутская область 65 041,00 59 256,00 5 785,00 Красноярский край 59 366,00 47 789,00 11 577,00 Республики Бурятия 4 625,00 5 623,00 -998,00 Республики Хакасия 32 612,00 16 764,00 15 848,00

Многие промышленные майнеры сегодня при выборе места для ведения своей деятельности ориентируются исключительно на стоимость электроэнергии в регионе или располагают его в Москве и Московской области (в данном случае ориентируясь на логистические преимущества федерального центра). Часто это приводит к размещению дата-центров без учета особенностей местной энергетической инфраструктуры. По мнению экспертов Intelion Data Systems ЦОДы для промышленного майнинга лучше строить в регионах, где есть не только низкая цена на электроэнергию, но и профицитный баланс между ее генерацией и потреблением.

Регионами, в которых на сегодняшний день сочетаются оба параметра, являются Иркутская, Свердловская и Мурманская области, Республика Хакасия и Красноярский край. Объем выработки здесь достаточный, чтобы не только удовлетворить текущий спрос, но и подключить дополнительных потребителей без перегрузки сетей.

Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems:

«Развитие индустрии энергоемких вычислений может стать потенциально выгодным для части регионов России. При этом им не придется решать проблему переизбытка генерируемых мощностей, а вместо этого они получат дополнительные преимущества в виде налоговых поступлений и новых рабочих мест».

Создание и использование специализированных дата-центров может стать экономически обоснованным и перспективным решением проблемы использования избыточных мощностей. Это будет способствовать вовлеченности секторов экономики, которые косвенно участвуют в процессе финансирования и строительства ЦОДов. А также поможет развертыванию на территории РФ собственной IT инфраструктуры различного назначения, которая в дальнейшем может быть задействована для любых энергоемких вычислений. Строительство крупных ЦОДов является значимыми инвестиционными проектами, что позволит принимающему региону получать дополнительные налоговые отчисления в больших количествах, создавать рабочие места и тд.

Справка о компании

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО «Концерн Росэнергоатом» по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок в г. Тула и г. Нижний Новгород с общим объемом потребления более 45 МВт. Дополнительную информацию о компании можно получить на официальном сайте https://intelionmine.ru.