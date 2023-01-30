Intella X, Neowiz Web3 и партнеры

Общество
30 января 2023

После недавнего объявления о выделении $12 млн в частном порядке игровая платформа Web3 Neowiz Intella X представила своих первоначальных партнеров по экосистеме.

Intella X reveals its Web3 gaming platform’s initial ecosystem partners

Первоначальная игровая экосистема платформы состоит из более чем 30 ведущих мировых партнеров из различных секторов, включая игры, инвестиции, блокчейн-сервисы и безопасность в целях ускорения и стимулирования игр Web3 через Intella X.

Партнерами Intella X являются Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner и XL Games.

Официальный представитель компании Intela X прокомментировал это событие следующим образом: «При поддержке наших ведущих партнеров по экосистеме Intella X Web3-centric будет превращен в глобальный центр игровой экосистемы, реализующий фундаментальные ценности и философию Web3 и ведущих новаторов в сфере гейминга Web3».

Каждый партнер из своих соответствующих отраслей стремится ускорить массовое внедрение Web3 и долгосрочный рост игровой экосистемы Intella X за счет объединения усилий в обеспечении высочайшего качества игрового процесса Web3.

Глобальный дебют Intella X на Polygon состоится в первом квартале 2023 года с собственным мобильным кошельком, DEX, торговой площадкой NFT, панелью запуска и линейками игр на 2023 год.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Специалистами ООО «Транснефть – Балтика» выполнена реконструкция резервуара на ЛПДС «Ярославль»

Москва

Столичные власти организуют для школьников Москвы тренинги по развитию гибких навыков

Москва

Музейный город ВДНХ в 2022 году посетили два миллиона человек

Москва

Цифровым туристическим сервисом Russpass воспользовались около шести миллионов раз