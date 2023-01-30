Intella X, Neowiz Web3 и партнеры

После недавнего объявления о выделении $12 млн в частном порядке игровая платформа Web3 Neowiz Intella X представила своих первоначальных партнеров по экосистеме.

Intella X reveals its Web3 gaming platform’s initial ecosystem partners

Первоначальная игровая экосистема платформы состоит из более чем 30 ведущих мировых партнеров из различных секторов, включая игры, инвестиции, блокчейн-сервисы и безопасность в целях ускорения и стимулирования игр Web3 через Intella X.

Партнерами Intella X являются Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner и XL Games.

Официальный представитель компании Intela X прокомментировал это событие следующим образом: «При поддержке наших ведущих партнеров по экосистеме Intella X Web3-centric будет превращен в глобальный центр игровой экосистемы, реализующий фундаментальные ценности и философию Web3 и ведущих новаторов в сфере гейминга Web3».

Каждый партнер из своих соответствующих отраслей стремится ускорить массовое внедрение Web3 и долгосрочный рост игровой экосистемы Intella X за счет объединения усилий в обеспечении высочайшего качества игрового процесса Web3.

Глобальный дебют Intella X на Polygon состоится в первом квартале 2023 года с собственным мобильным кошельком, DEX, торговой площадкой NFT, панелью запуска и линейками игр на 2023 год.