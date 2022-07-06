Интерактивный универмаг Shopping Live добился победы в премии «Большая цифра»

Общество
6 июля 2022

Интерактивный универмаг Shopping Live занял первое место в категории “Телевизионная коммерция” национальной премии “Большая цифра”.

В 2022 году «Большая цифра» прошла уже в тринадцатый раз — это национальная премия в области многоканального цифрового телевидения, основная задача которой — популяризация новых технологий, услуг и контента среди операторов и абонентов сетей многоканального цифрового ТВ. Shopping Live стал безусловным лидером рейтинга по результатам зрительского голосования в своей категории — он обошел ближайшего конкурента с отрывом в 9% голосов.

“Для нас победа в национальной премии “Большая цифра” крайне важна, — комментирует Мария Островская, CEO Shopping Live. — При этом результат оказался закономерным: компания стремится предоставлять зрителям и пользователям опыт удобного и доступного шопинга через самые разные каналы: телевидение, сайт, мобильное приложение. Она служит ярким показателем того, что покупатели ценят Shopping Live как площадку, которая сделала шопинг удобным и интерактивным. Мы предлагаем не только качественные европейские товары, широкий ассортимент, но и являемся экспертами в области моды, красоты и здоровья. В этом наше главное отличие.  Именно поэтому зрители голосуют за нас — Shopping Live и дальше будет развивать культуру шопинга, делать его более удобным, качественным и современным”.

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