Инвестиция в квадратные метры: почему жилье в Крыму — это лучшее вложение средств

2021 год ознаменовался стремительным ростом спроса на квартиры в новостройках Крыма. Интерес к Крымской недвижимости проявили даже те россияне, у которых есть собственное жилье за границей. Зачастую квартиры приобретаются с целью выгодного инвестирования, ведь активная застройка полуострова не может продолжаться всегда, а темпы строительства не успевают за спросом. Значит, цены неизбежно будут расти.

Рост цен будет только на руку тем, кто в ближайшее время станет обладателем недвижимости в Крыму. Такое жилье можно выгодно перепродать, а разницу в стоимости потратить на открытие бизнеса, улучшение жилищных условий, путешествия или другие нужды. Кроме того, недвижимость выгодно сдавать в аренду. Полуостров ежегодно посещают около семи миллионов туристов и многие из них готовы щедро платить за размещение в комфортных условиях.

Эксперты рекомендуют инвестировать средства в квартиры от застройщика. В этом случае вас не будут ожидать неприятные сюрпризы в виде неработающего лифта, нуждающихся в замене коммуникаций и неожиданно появившихся наследников жилплощади. Кроме того, большинство современных объектов инфраструктуры строится с учетом нужд жителей новостроек, а не старого фонда.

Планируя инвестировать в крымскую недвижимость эксперты рекомендуют обращать внимание только на новостройки от надёжных застройщиков. Вторичный рынок можно рассматривать только, если готовы к юридической экспертизе документов и тщательной проверке истории квартиры. А также к рискам в виде изменения политической ситуации или появления бывших украинских собственников, которых, по их мнению, незаконно лишили прав на их собственность.

Кроме того, годами копить на приобретение недвижимости в Крыму — не лучшая идея, ведь с каждым годом стоимость квартир будет только расти. Разумнее не медлить с принятием решения, а оформить покупку в ипотеку, тем более что сейчас банки выдают займы по сниженным процентным ставкам, которые сохранятся, похоже, последний год.