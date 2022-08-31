Инвесторы могут получить визу в рамках проекта Wave Spa фонда U.S. Immigration Fund

Фонд US Immigration Fund, LLC (USIF), один из крупнейших операторов Региональных центров визовой программы EB-5 в США, имеющий более 5 000 инвесторов, вложивших более 2,9 миллиардов долларов по программе EB-5, рад сообщить о получении уведомления (известного как форма I-956F) от Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) для своего последнего проекта, Wave Spa. Одобрение проекта со стороны USCIS означает, что фонд USIF надлежащим образом зарегистрировал заявку на проект Wave Spa.

В соответствии с новым Законом о реформе и добросовестности 2022 года после получения фондом USIF уведомления о регистрации формы I-956F частные инвесторы по программе EB-5 могут немедленно подавать в USCIS свои ходатайства по форме I-526E о получении визы в рамках инвестиций в проект Wave Spa под руководством своего иммиграционного адвоката.

Преимущества инвестиций по программе EB-5 в проект Wave Spa:

Данный проект располагается на едином переписном участке с высоким уровнем безработицы (согласно данным переписи населения США), не требующим объединения переписных участков и имеющим право на 10% приоритетных виз для районов с высоким уровнем безработицы.

Инвесторы из любой страны, вложившие средства в районы с высоким уровнем безработицы до сентября 2022 года, могут получить визы без очереди.

Инвесторы, законно проживающие в США, имеют право подать ходатайство о получении визы по форме I-526E вместе с заявлением на изменение статуса по форме I-485. Это дает инвестору возможность получить разрешение на работу на 2 года по причине изменения статуса всего за 120 дней с момента подачи ходатайства.

Информация о проекте Wave Spa

Проект Wave Spa подразумевает строительство нового отеля на побережье Атлантического океана в Нью-Джерси, недалеко от крупных городов, таких как Нью-Йорк и Филадельфия.

Фонд U.S. Immigration Fund-NJ, LLC (USIF-NJ), уполномоченный Региональный центр программы EB-5, предлагает потенциальным инвесторам по программе EB-5 стать спонсорами проекта Wave Spa. Проект Wave Spa осуществляется очень авторитетным и уважаемым застройщиком с десятилетиями успешного опыта работы. Фонд USIF-NJ успешно сотрудничал с застройщиком проекта Wave Spa в рамках другого строительного проекта, в ходе которого филиал фонда привлек кредит в размере 50 млн долларов для одного из предыдущих проектов в сфере недвижимости по программе EB-5 и успешно возвратил этот инвестиционный капитал досрочно.

Фонд USIF успешно привлекал крупные средства и играл важную роль в завершении некоторых наиболее известных глобальных инвестиционных проектов по программе EB-5. Фонд USIF стал первым Региональным центром, получившим признание со стороны 18 крупнейших финансовых учреждений, включая J.P. Morgan, Goldman Sachs и Blackrock.

В рамках программы EB-5 фонд USIF продолжает устанавливать стандарты инвестиций и передового опыта. Став первопроходцем в области повторного размещения, фонд USIF обошел конкурентов, помогая инвесторам-иммигрантам осуществить мечту о получении грин-карты США.