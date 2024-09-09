Ирина Миронова о географическом положении и культурном наследии как факторах туризма и инвестиций

В современном мире для устойчивого развития городов и регионов крайне важно выявление уникальных факторов их инвестиционной привлекательности. Такое мнение высказала Ирина Миронова, директор по федеральным проектам развития Школы управления СКОЛКОВО в интервью ИД «АртМосковия».

Для оценки шансов на привлечение инвестиций в регионы активно используются методы рейтинговых агентств. Так, РА «Эксперт» анализирует уровень инвестиционной привлекательности по 67 параметрам, сгруппированным в пять ключевых направлений: инфраструктурным, социальным, экономическим, финансовым и экологическим. Компания «РАЭКС-Аналитика» применяет другую методику, рассматривая 9 факторов, включая природно-ресурсный, инфраструктурный и туристический потенциалы, что позволяет более точно оценить позиции региона на инвестиционном рынке.

Хотя традиционно считается, что макроэкономические показатели, такие как уровень просроченной кредиторской задолженности органов власти, динамика развития промышленности и сельского хозяйства, а также уровень безработицы, играют важную роль в формировании инвестиционной привлекательности, Ирина Миронова подчеркивает, что наличие не самых блестящих цифр не означает отсутствие потенциала. Регион может иметь скрытые возможности для привлечения инвесторов, которые следует выявить и использовать.

«Всегда положительные факторы, которые не зависят от экономики — географическое положение, исторический и культурный багаж территории, — это база для развития туризма, которая есть у любого города или региона. Индустрия гостеприимства объединяет вокруг себя разные направления бизнеса, социальной жизни и государство, которые вместе приводят к социально-экономическому росту города, региона. Важно понять, какое направление туризма действительно перспективно в этом месте, что станет крючком для инвесторов», — заявляет Ирина Миронова.

Но чтобы инвестор пришел, надо создавать инвестиционный план, разрабатывать механизмы инструменты финансовой и налоговой поддержки инвесторов. И для начала этой работы нужны грамотные руководители и менеджеры, которые могут планировать и реализовывать масштабные туристические проекты, вовлекая бизнес.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ верхние строчки — у Москвы, Республики Татарстан и Нижегородской области. Но, как считает Ирина Миронова, занять второе и третье место по силам любому региону.

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