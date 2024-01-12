Ирина Опимах из ГК «Кортрос» рассказала о важности харизмы для пиарщика

Директор управления пресс-атташе ГК «Кортрос» Ирина Опимах побеседовала с журналистами издания «Сноб» и поделилась своими взглядами на роль специалистов по пиару. В частности, она считает, что если пиарщик лишен харизмы, он ничего не продаст.

Опимах добавила, что для PR-специалиста важны харизматичность, коммуникабельность и чистоплотность во всем. И умение выходить из зоны комфорта.

По ее мнению, роль PR-специалиста сегодня высока как никогда, и он действительно может много. Для PR-специалиста важны харизматичность, коммуникабельность и чистоплотность во всем. И умение выходить из зоны комфорта. Дочь военного, Ирина ценит дисциплину, которую считает залогом успеха, это она впитала с молоком матери. Она советует не слушать тех, кто считает дисциплину антиподом творчества.

PR – это профессия смелых. Команда Ирины Опимах первой с начала пандемии вышла в эфир, в апреле 2020 года уже состоялась её онлайн-конференция с ТАСС, ознаменовав тем самым полный уход в онлайн, начало там продаж, онлайн-экскурсий по проектам застройщика, онлайн-посещений потенциальными покупателями шоурума Headliner, вплоть до показа видов из окон.

PR-специалист девелоперской компании, каки специалист любого сегмента рынка, больше всего должен заботиться о своей репутации. Клиенты ГК «Кортрос», говорит Ирина Опимах, ценят надежность, цену и репутацию. Нынешний покупатель грамотный, посещает и объекты, и офисы продаж, и сайты арбитражных судов, проверяет акционеров. Чистоплотность в отношении клиентов — кредо уважающей себя компании.

Грамотную PR-стратегию отличает эффективность и выхлоп. Стратегия — работа на будущее, то есть на результат, считает Опимах.